Casablanca: en 2024, les recettes de la commune ont atteint le montant record de 5 milliards de dirhams

Un montant de 5,08 milliards de dirhams. C’est le volume des recettes collectées par la commune de Casablanca au titre de l’année 2024. Le chiffre a été annoncé par la maire de la ville, Nabila Rmili, lors de la session extraordinaire de la ville, tenue ce vendredi 28 février.

«Ce niveau de recettes était initialement programmé pour l’année 2025. Cela nous pousse à redoubler les efforts pour améliorer encore plus ce résultat. Même si le budget 2025 prévoit un objectif de 4,1 milliards de dirhams, nous allons essayer d’atteindre le seuil de 6 milliards de dirhams, car la commune de Casablanca a besoin de ressources additionnelles pour répondre aux besoins d’investissement», a souligné la maire de la ville.

Le volume global des recettes affiche une hausse de 30% en 2024, a-t-elle ajouté, en précisant que les recettes d’équipement ont atteint 3,26 milliards de dirhams, tandis que celles issues des comptes spéciaux s’élèvent à 1,13 milliard de dirhams.

Par ailleurs, le rapport d’exécution budgétaire de l’année 2024 fait état d’un excédent de 266 millions de dirhams, dont 140 millions serviront à la finalisation «au cours des trois prochains mois» des travaux de certains tronçons de voirie. «Ce montant s’ajoutera aux 100 millions programmés dans le budget 2025», explique la présidente du conseil communal.

En plus d’un montant de 86 millions de dirhams qui sera affecté aux versements alloués dans le cadre des conventions signées en fin d’année et approuvées lors de la session de février, le conseil de la ville va consacrer une enveloppe de 40 millions de dirhams au réaménagement de l’autoroute urbaine de Casablanca. Celle-ci, a fait savoir Nabila Rmili, sera arrosée à 100% par des eaux usées traitées à la station de traitement et d’épuration des eaux usées (STEP) de Mediouna.

«Les travaux de raccordement ont pris fin il y a trois mois», a-t-elle rappelé, ajoutant que la ville s’apprête à lancer un vaste chantier d’«harmonisation de la végétation longeant l’autoroute urbaine». Un appel d’offres sera bientôt lancé pour entamer les travaux de ce projet qui sera réalisé en deux phases, sur une longueur de 40 km, dans les deux sens de la circulation.