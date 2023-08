Carburants: nouvelle hausse des prix à la pompe à partir du vendredi 1er septembre

La mauvaise série se poursuit pour le portefeuille des automobilistes. Le prix des carburants à la pompe va subir une nouvelle hausse à partir de demain vendredi 1er septembre. Le prix du litre de gazole va ainsi augmenter d’environ 50 centimes, alors que celui du litre d’essence se contentera d’une hausse avoisinant les 30 centimes, selon les informations recueillies auprès des professionnels.

Cette nouvelle hausse du gazole, la cinquième en 30 jours, devrait porter son prix à plus de 13,80 dirhams le litre. Quant au prix du litre d’essence, dont il s’agit de la troisième hausse sur la même période, il dépassera allègrement les 15 dirhams.

À ce jour, le prix du litre du diesel à Casablanca est d’environ 13,31 dirhams chez Afriquia, 13,28 dirhams dans les stations Winxo et 13,34 dirhams dans les points de vente Shell et TotalEnergies. Quant au prix de l’essence sans plomb, il avoisine les 14,97 dirhams chez Afriquia, Shell et TotalEnergies, et s’élève à 14,94 dirhams dans les points de vente Winxo.

Il est à noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Face à l’envolée du prix des carburants à la pompe, le gouvernement a décidé de relancer le soutien destiné aux professionnels du transport des voyageurs et des marchandises. Les inscriptions pour bénéficier de cette aide démarreront le 8 septembre et s’effectueront via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

À ce jour, le gouvernement a octroyé un soutien aux professionnels du transport à travers 10 tranches, étalées entre la moitié de l’année précédente et celle de l’année en cours, qui ont bénéficié à quelque 180.000 véhicules, pour un coût de plus de 5 milliards de dirhams.