Carburants: nouvelle baisse des prix à la pompe à partir du samedi 16 novembre

Le prix du litre de l’essence va connaître une légère contraction à partir du 16 novembre, nous confie une source à la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS). Une réduction qui s’élève à 30 centimes le litre. En revanche, le prix du gasoil ne subira aucune modification.

D’après le dernier relevé effectué par Le360, au niveau du centre-ville de Casablanca, le litre de l’essence est affiché à 13,37 dirhams et celui du gasoil à 11,27 dirhams. Avec la nouvelle baisse attendue ce samedi 16 novembre, le litre de l’essence va donc passer à 13,07 dirhams.

Selon le Conseil de la concurrence, au cours du deuxième trimestre 2024, le marché a été marqué par des tendances baissières des cotations à l’international, des coûts d’achat et des prix de cession (et indirectement des prix de vente) pour les deux carburants, avec des niveaux de variations distinctes. «Les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses de coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national», a fait savoir l’institution présidée par Ahmed Rahhou dans son dernier rapport consacré au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution de carburant dans le cadre des accords transactionnels conclus l’année dernière.

S’agissant des marges brutes, la même source souligne que les opérateurs ont réalisé en ce deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 DH/L pour le gasoil et 1,79 DH/L pour l’essence. Ces niveaux demeurent relativement en deçà des moyennes constatées au premier trimestre de l’année, qui s’élevaient à 1,46 DH/L pour le gasoil et 2,07 DH/L pour l’essence, soit un écart de 25 centimes et 28 centimes respectivement.