Hydrocarbures: les marges des pétroliers ont baissé au deuxième trimestre, selon le Conseil de la concurrence

Au deuxième trimestre 2024, les importations totales de gasoil et d’essence ont augmenté de 11,2% en volume, atteignant près de 1,65 million de tonnes, et de 15,93% en valeur, atteignant 14,03 milliards de dirhams en glissement annuel, indique le Conseil de la concurrence dans son nouveau rapport. Les neuf sociétés de distribution concernées par ce reporting ont réalisé près de 85% du volume et de la valeur du total de ces importations.

Globalement, ajoute la même source, le marché a été marqué par des tendances baissières des cotations à l’international, des coûts d’achat et des prix de cession (et indirectement des prix de vente) pour les deux carburants, avec des niveaux de variations distinctes. Précisément, les cotations CIF ont enregistré des baisses relativement supérieures à celles des coûts d’achat, soit un écart de près de 27 centimes pour le gasoil et de 66 centimes pour l’essence, ce qui signifie que les coûts d’achat des neuf opérateurs ont été moins impactés par la baisse marquante des cotations à l’international, est-il précisé.

Selon le Conseil de la concurrence, les opérateurs ont répercuté la quasi-totalité des baisses de coûts d’achat sur leurs prix de cession appliqués au niveau national, la moyenne des variations des prix de cession étant de l’ordre de -0,66 DH/L pour le gasoil et -0,33 DH/L pour l’essence, des niveaux de baisse quasi-similaires à ceux constatés sur les coûts d’achat des sociétés de distribution concernées, soit -0,71 DH/L pour le gasoil et -0,21 DH/L pour l’essence.

S’agissant des marges brutes, la même source souligne que les opérateurs ont réalisé en ce deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 DH/L pour le gasoil et 1,79 DH/L pour l’essence. «Ces niveaux demeurent relativement en deçà des moyennes constatées au premier trimestre de l’année, qui s’élevaient à 1,46 DH/L pour le gasoil et 2,07 DH/L pour l’essence, soit un écart de 25 centimes et 28 centimes respectivement», conclut le rapport.