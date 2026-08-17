Carburants: le gasoil prend 0,65 dirham, l’essence recule de 0,3 dirham

Les prix des carburants connaissent un nouveau mouvement contrasté. Le dimanche 16 août au soir, le litre de gasoil a augmenté de 0,65 dirham, tandis que celui de l’essence a reculé de 0,30 dirham. Le gasoil devrait ainsi avoisiner 14,9 dirhams le litre, l’essence s’échangeant pour sa part à 14,93 dirhams. Ces niveaux de prix demeurent indicatifs, des écarts pouvant subsister d’une enseigne et d’une région à l’autre.

Ce réajustement intervient deux semaines après la précédente hausse. Le lundi 3 août, l’ensemble des distributeurs pétroliers avait relevé d’un dirham le prix du gasoil comme celui de l’essence, mettant fin à plusieurs jours de spéculations nourries par certains médias, qui évoquaient une flambée pouvant atteindre 2 à 3 dirhams.

Lire aussi : Carburants: un dirham de plus, sur fond de spéculation persistante et de concurrence en trompe-l’œil

La tendance haussière ne date toutefois pas du mois d’août. À la mi-juillet déjà, le gasoil avait progressé de 0,69 dirham et l’essence de 0,39 dirham.

Ce nouvel épisode relance toutefois le débat de fond porté par le Conseil de la concurrence sur le mode de fixation des prix. L’institution continue de plaider pour une refonte du mécanisme actuel, fondé sur des révisions collectives bimensuelles appliquées de manière quasi uniforme par l’ensemble des distributeurs.

L’objectif est d’inciter chaque opérateur à adopter des politiques de prix autonomes, afin de favoriser des ajustements plus réactifs et plus justes pour les consommateurs.