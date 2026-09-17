Bourse de Casablanca: la séance de cotation suspendue après un incident technique

Dans un communiqué, la société gestionnaire de la Bourse de Casablanca indique suivre «étroitement» la situation, conformément aux procédures en vigueur, tout en assurant les intervenants du marché et les investisseurs de sa mobilisation.

L’ensemble des équipes de la Bourse de Casablanca a été mobilisé afin d’identifier l’origine de l’incident et de mettre en œuvre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la séance dans les meilleurs délais.

La Bourse de Casablanca précise qu’une communication complémentaire sera publiée dès le retour à la normale.