Boujdour: la Plateforme des jeunes, tremplin pour l’entrepreneuriat et l’emploi

Lancée en 2020, la Plateforme des jeunes de Boujdour suscite un enthousiasme croissant parmi les locaux. Ce lieu de convergence rassemble une génération avide de réussite, cherchant à s’émanciper à travers l’entrepreneuriat et l’innovation.

Pour ces jeunes, la structure créée dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est bien plus qu’un espace d’orientation. Il s’agit d’un écosystème dynamique offrant des ressources et des opportunités uniques pour concrétiser leurs rêves. Des artisans traditionnels aux créateurs de technologies de pointe, tous convergent vers ce centre névralgique de l’ambition et de la créativité.

Dans un échange avec Le360, Youssef Khayya, chef du programme d’amélioration des revenus et de l’insertion économique, a fièrement énuméré les succès de la Plateforme. Celle-ci a permis le lancement de 97 projets dans divers secteurs, bénéficiant à un total de 1.123 personnes.

«L’espace comprend des zones d’accueil, d’écoute et d’orientation, de formation et d’accompagnement pour identifier des opportunités d’emploi. Il propose également un lieu de formation, d’animation et de soutien pour les associations et les coopératives, ainsi que des installations pour renforcer les compétences des jeunes chercheurs d’emploi», a-t-il fait savoir.

Abdallah Boukhris, un jeune qui a bénéficié des services de cette plateforme et dirige une coopérative spécialisée dans la culture des algues marines, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers ses encadrants. Grâce à leur orientation et à leurs formations professionnelles, il a pu faire grandir son entreprise, qui emploie actuellement 50 personnes, et dont le succès s’est confirmé par la création une unité de valorisation. De même, Omar Labtiti, à la tête d’une coopérative de fabrication d’embarcations en bois, a pu établir un atelier de menuiserie employant cinq personnes.

Un soutien financier allant jusqu’à 60% du coût du projet

Les domaines d’intervention de la Plateforme des jeunes, destinés aux personnes de 18 ans et plus, concernent trois grands axes, liés au soutien à l’entrepreneuriat, à l’employabilité et à l’encouragement de l’économie sociale et solidaire.

Les candidats admis bénéficient d’un accompagnement technique dans le domaine du développement des capacités de production (accompagnement technique dans le domaine des marques, labels de qualité et certification...), ainsi que d’un soutien financier pour les projets retenus dans la limite de 60% du coût total du projet sans dépasser le seuil de 300.000 dirhams.