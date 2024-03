Bientôt du concret dans la refonte du système national de santé, déclare Khalid Aït Taleb

L’allocution du ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, a été lue en son nom par Aziz Mrabti, directeur de la direction du médicament et de la pharmacie.

Officine Expo Pharma Africa Meeting 2024, qui clôt ses portes ce samedi à Marrakech, a été une opportunité de réflexion collective sur les nouveaux défis et les nouvelles missions des pharmaciens d’officine. Et ce, à l’ère de la réforme du système national de santé et du chantier de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire. C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, dans une allocution lue en son nom par Aziz Mrabti, directeur de la direction du médicament et de la pharmacie dudit ministère, lors de cet évènement.

Le ministre a souligné «l’imbrication parfaite des sujets traités avec le contexte national marqué par des réformes profondes touchant aussi bien le domaine de protection sociale que celui du système national de santé dont le secteur pharmaceutique est l’un des principaux leviers».

Il a également profité de l’occasion pour réitérer l’engagement du ministère à accompagner la transformation de la pharmacie d’officine au Maroc vers «un nouveau modèle capable de créer un équilibre garantissant une pratique pharmaceutique durable tout en allégeant le fardeau financier sur les patients et assurant un accès équitable aux traitements nécessaires».

De nouveaux organes de gouvernance de la santé

Khalid Aït Taleb n’a pas apporté que des engagements à cet évènement, mais aussi des annonces. Il a, en fait, affirmé que le grand chantier de la refonte du système national de santé ne tardera pas à donner du concret. «Nous sommes en passe de concrétiser la création de l’ensemble de organes de gouvernance, suite à la publication au bulletin officiel des lois régissant leur création, et les textes d’application relatifs sont en phase très avancée d’approbation», révèle-t-il.

Le ministre a rappelé à cet effet que le département qu’il chapeaute s’est engagé dans une refonte du système national de santé, avec principalement l’adoption d’une meilleure gouvernance à travers la création de la Haute autorité de santé, des groupements sanitaires territoriaux, de l’Agence marocaine de médicaments et des produits de santé, et de l’Agence nationale du sang et ses dérivés.