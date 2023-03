Pharma 5 inaugure la première usine pharmaceutique 4.0 d’Afrique

La première usine pharmaceutique 4.0 d’Afrique a été inaugurée, mardi 21 mars 2023 à Casablanca, en présence d’Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, Khalit Aït Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

D’un coût global de 300 millions de dirhams, cette Smart Factory permet au groupe Pharma 5 non seulement de multiplier par cinq ses capacités de production, mais aussi de s’inscrire dans la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume, à travers la production des médicaments génériques 100% Made in Morocco.

«Cette Smart Factory 4.0 est un projet citoyen qui permettra d’accélérer la production nationale de médicaments, tout en gardant une responsabilité sociale et sociétale», a déclaré Khalit Aït Taleb pour Le360, soulignant que l’inauguration de cette usine pharmaceutique intelligente marque «un moment historique» dans le renforcement de la souveraineté sanitaire du Royaume. «Cette souveraineté nécessite des éléments d’accompagnement, dont la politique médicamenteuse, l’encouragement du générique et l’encouragement du Made in Morocco pour pouvoir soutenir la couverture médicale», a ajouté le ministre de la Santé.

Technologie de pointe

Fruit d’une étroite collaboration entre le savoir-faire marocain en matière d’industrie pharmaceutique et les meilleures expertises internationales, la Smart Factory introduit pour la première fois en Afrique la dernière technologie de pointe en matière de fabrication des médicaments.

Il s’agit d’«une nouvelle révolution industrielle», s’est félicitée Mia Lahlou-Filali, directrice générale de Pharma 5. «Nous sommes en présence d’objets interconnectés, dans le big data et dans une usine qui est complètement monitorée à distance grâce à des capteurs installés à la fois dans les locaux et dans les équipements.»

En effet, cette usine, construite selon la technique Shell Building, permet d’assurer une traçabilité parfaite de l’ensemble des processus de production grâce aux outils de monitoring à distance et en temps réel installés dans tous ses compartiments.

Pensée dans un écosystème d’innovation unique en son genre, qui place l’agilité au cœur de tout le processus de conception et d’exploitation grâce à la digitalisation des processus, combinée à la robotisation de certaines opérations, l’usine se distingue par sa capacité à intégrer toutes les avancées technologiques à venir, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’idée est, selon Mia Lahlou-Filali, de mettre les nouvelles technologies «au service d’une exigence de qualité accrue, mais aussi au service d’un gain de compétitivité substantiel puisque ça nous permet d’agir en amont en termes de maintenance prédictive et de combiner à la fois compétitivité et Data Integrity».

«Qu’une première étape»

L’inauguration de cette première Smart Factory n’est «qu’une première étape» dans le processus de «révolutionnarisation» de l’industrie pharmaceutique nationale enclenché par Pharma 5, qui prépare déjà la mise en place de nouvelles structures pharmaceutiques afin de renforcer davantage la capacité de production nationale.

Ainsi, à l’occasion du lancement de cette usine pharmaceutique 4.0, un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de la Santé et Pharma 5 pour «la création de nouvelles unités de production d’injectables, de biotechnologies, de nouvelles formes galéniques et de recherche et développement dans des nouvelles aires thérapeutiques», a expliqué Mia Lahlou Filali.

A travers cet accord, Pharma 5 s’engage à investir pas moins de 300 millions de dirhams à l’horizon 2027 et de créer un minimum de 300 emplois directs. Il s’agit, a insisté la directrice générale de Pharma 5, de «l’un des plus grands investissements qu’a connu l’industrie pharmaceutique marocaine» qui permettra de créer «des emplois à forte valeur, des emplois d’experts».

Et de conclure: «Notre mission est d’assurer l’accès au soin à tous, nous sommes 100% génériqueur et 100% Made in Morocco. Nous servons aussi le continent africain et notre ambition est de continuer à servir notre pays, d’être partie prenante et de contribuer au grand chantier de généralisation de la couverture sanitaire universelle».