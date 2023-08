Batteries pour véhicules électriques: le géant chinois Huayou envisage d’investir 200 milliards de dirhams dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

Une importante délégation de la compagnie chinoise Huayou, acteur majeur de l’industrie des composants de batteries pour véhicules électriques, a récemment effectué une visite à Laâyoune-Sakia El Hamra en préparation d’un vaste projet industriel. Échelonné sur sept ans, avec un horizon d’achèvement en 2030, ledit projet s’appuie sur un investissement estimé à environ 200 milliards de dirhams. C’est ce qu’annonce un communiqué du Centre régional d’investissement (CRI) de la région et du ministère délégué chargé de l’Investissement.

À travers ce projet, Huayou, qui veut diversifier ses chaînes d’approvisionnement, souhaite répondre à 30% des demandes des marchés marocain, européen et américain, ce qui équivaut à la capacité énergétique de plus de 6 millions de véhicules électriques d’ici 2030. Il est question de la création de plus de 13.000 emplois permanents, tout en établissant un hub intégré de production de batteries au cœur de Laâyoune-Sakia El Hamra, fait-on savoir.

À l’occasion de la visite de la délégation du groupe chinois, Mohammed Jaafar, directeur général du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, a souligné que la région possède tous les atouts pour la réussite du projet stratégique du groupe Huayou, précise le communiqué.

À noter que ce projet du fabricant chinois s’aligne avec les efforts proactifs du Maroc pour développer la production de composants de voitures électriques et se positionner comme une plateforme internationale de premier plan dans ce domaine.