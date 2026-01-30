Banque d’investissement: le groupe égyptien Zilla Capital prépare son entrée sur le marché marocain

Le logo de Zilla Capital arboré sur la façade du siège du groupe au Caire.

Fondée en 2018 en Égypte, Zilla Capital propose des services d’accompagnement financier, incluant les conseils en fusions-acquisitions, la gestion des levées de fonds et la gestion d’actifs. Le groupe étend désormais son périmètre d’action vers le Maroc, avec pour objectif de lancer ses services de conseil financier dans la seconde moitié de l’année 2026, a indiqué Mustafa Chenniti, associé directeur et responsable des banques d’investissement, dans une déclaration aux médias.

«Il s’agit d’un nouveau marché que nous prévoyons d’explorer, et nous envisageons notre expansion au Maroc au cours du second semestre 2026», a précisé Chenniti.

Parallèlement, Zilla Capital attend l’obtention des autorisations réglementaires pour débuter ses activités en Arabie Saoudite, espérant recevoir ses licences d’ici la fin du premier trimestre 2026.

Le marché marocain attire particulièrement les investisseurs, notamment grâce à la reprise des introductions en bourse et au dynamisme attendu dans le secteur des infrastructures, à l’approche de l’organisation de la Coupe du Monde de football 2030.