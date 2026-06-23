Bank Al-Maghrib publie un mode d’emploi des demandes de crédit à destination des entreprises

Bank Al-Maghrib a réalisé un nouveau guide sur les «Modalités d’information des demandeurs de crédit: cas des entreprises». Ce guide fait partie d’une série de publications de Bank Al-Maghrib destinées à décrypter les services et opérations bancaires, faciliter l’information des usagers des services bancaires sur leurs droits et obligations et assurer une sensibilisation du public dans le cadre de l’usage des services bancaires.

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Il a pour objectif de présenter les informations minimales que les établissements de crédit doivent communiquer aux entreprises, dans le cadre d’une demande de crédit, indique la Banque centrale.

Ces exigences d’informations, ajoute-t-elle, font l’objet d’une directive réglementaire édictée par Bank Al-Maghrib, dont les dispositions sont entrées en vigueur en mai 2024.