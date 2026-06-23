Economie

Bank Al-Maghrib publie un mode d’emploi des demandes de crédit à destination des entreprises

Le siège de Bank Al-Maghrib, à Rabat.

Afin de renforcer la transparence dans les relations entre banques et entreprises, Bank Al-Maghrib a publié un guide pratique détaillant les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer aux demandeurs de financement.

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 12h30

Bank Al-Maghrib a réalisé un nouveau guide sur les «Modalités d’information des demandeurs de crédit: cas des entreprises». Ce guide fait partie d’une série de publications de Bank Al-Maghrib destinées à décrypter les services et opérations bancaires, faciliter l’information des usagers des services bancaires sur leurs droits et obligations et assurer une sensibilisation du public dans le cadre de l’usage des services bancaires.

Lire aussi : Bank Al-Maghrib publie un guide pour baliser le parcours réglementaire des Fintechs

Il a pour objectif de présenter les informations minimales que les établissements de crédit doivent communiquer aux entreprises, dans le cadre d’une demande de crédit, indique la Banque centrale.

Ces exigences d’informations, ajoute-t-elle, font l’objet d’une directive réglementaire édictée par Bank Al-Maghrib, dont les dispositions sont entrées en vigueur en mai 2024.

Par La Rédaction
Le 23/06/2026 à 12h30
#Bank Al-Maghrib#Banque#crédit bancaire#crédits#BAM#entreprises#Guide#publication

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