Economie

Bank Al-Maghrib publie un guide pour baliser le parcours réglementaire des Fintechs

Le siège de Bank Al-Maghrib, à Rabat.

Afin d’accompagner l’essor des projets Fintechs au Maroc, Bank Al-Maghrib met à la disposition des porteurs de projets un Guide du parcours Fintech. Ce document vise à clarifier les démarches réglementaires, les étapes de traitement des dossiers ainsi que les délais indicatifs, dans une logique de transparence et d’accompagnement.

Par La Rédaction
Le 07/01/2026 à 17h42

Conçu comme un document de référence, le Guide du parcours Fintech auprès de Bank Al-Maghrib s’adresse aux entrepreneurs et porteurs de projets souhaitant lancer des solutions innovantes dans le domaine des services financiers. Il a pour objectif principal d’offrir une meilleure visibilité sur le processus mis en place par la Banque centrale pour accompagner ces initiatives, depuis les premières prises de contact jusqu’aux suites données aux décisions réglementaires.

Le guide détaille ainsi les différentes démarches possibles auprès de Bank Al-Maghrib, qu’il s’agisse de simples demandes d’information, de consultations réglementaires, de sollicitations d’avis sur un projet Fintech ou encore de demandes formelles d’agrément.

S’appuyant sur les références internationales, le document rappelle la définition de la Fintech retenue par le Conseil de stabilité financière et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La Fintech y est décrite comme une innovation financière fondée sur la technologie, susceptible de donner naissance à de nouveaux modèles économiques, applications, processus ou produits, ayant un impact significatif sur les marchés financiers, les établissements bancaires et la fourniture de services financiers.

Quels projets sont concernés?

Le guide s’applique principalement aux projets Fintechs reposant sur la création d’entreprises combinant un fort degré d’innovation et une offre de services financiers relevant du champ de compétence de Bank Al-Maghrib. L’innovation peut porter aussi bien sur les produits ou services bancaires que sur les processus de commercialisation, d’entrée en relation ou de gestion de la relation client, notamment grâce à l’usage des nouvelles technologies.

En tant qu’autorité de régulation, Bank Al-Maghrib encadre le développement des Fintechs afin d’assurer la stabilité du système financier, la protection des usagers et la conformité aux exigences réglementaires. Le guide précise à ce titre que la Direction de la supervision bancaire est la structure chargée de la régulation des Fintechs et constitue le principal point de contact pour les porteurs de projets.

Lire aussi : Financement des très petites entreprises: les contours d’un tournant stratégique

Le parcours des Fintechs auprès de Bank Al-Maghrib y est décrit de manière structurée, depuis la phase de préparation et de dépôt du dossier jusqu’aux suites de la décision. Il précise les diligences mises en œuvre par la Banque centrale, les différentes étapes de traitement des demandes, ainsi que la documentation attendue à chaque phase, tout en fournissant des délais indicatifs.

À travers cette publication, Bank Al-Maghrib réaffirme sa volonté de soutenir le développement d’un écosystème Fintech dynamique, inclusif et responsable au Maroc. En clarifiant les règles du jeu et en renforçant la lisibilité du cadre réglementaire, la Banque centrale entend encourager l’innovation tout en veillant à une intégration maîtrisée des nouvelles technologies dans le secteur financier.

#Bank Al-Maghrib#Fintech#Entrepreneuriat#entreprises#Maroc

LEs contenus liés

