Bank Al-Maghrib anticipe une croissance de 5% en 2025

Réuni le 16 décembre 2025, le Conseil de Bank Al-Maghrib a tenu sa quatrième réunion trimestrielle de l’année. Selon le communiqué publié à l’issue de cette session, le Conseil a examiné l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de la Banque.

Selon le communiqué, la croissance économique nationale devrait atteindre 5% en 2025, puis se consolider à 4,5% en moyenne en 2026 et 2027. La valeur ajoutée agricole progresserait de 5% en 2025, sous l’hypothèse d’un retour à des campagnes céréalières moyennes de 50 millions de quintaux, avant d’augmenter de 4% en 2026 et de 2% en 2027. Les activités non agricoles enregistreraient une croissance de 5% en 2025, puis de 4,8% en 2026 et de 4,5% en 2027.

Le Conseil a également relevé, selon le communiqué, la performance des activités non agricoles et des signes de reprise sur le marché du travail. Cette dynamique devrait se maintenir à moyen terme, soutenue par l’effort d’investissement. Les données de la Loi de Finances 2026 et de la programmation budgétaire triennale 2026-2028 font ressortir une poursuite de la consolidation budgétaire et un allègement progressif de l’endettement du Trésor.

L’inflation est ressortie à 0,8% en moyenne sur les dix premiers mois de 2025. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, elle s’établirait à 0,8% pour l’ensemble de l’année 2025, avant de s’accélérer à 1,3% en 2026 puis à 1,9% en 2027. Sa composante sous-jacente ressortirait à 0,7% en 2025 et en 2026, avant d’atteindre 1,9% en 2027. Les anticipations d’inflation demeureraient ancrées, les experts du secteur financier tablant sur un taux moyen de 2% à l’horizon de huit trimestres et de 2,2% à l’horizon de douze trimestres.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Conseil a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25%. Selon le communiqué, il continuera de suivre l’évolution de la conjoncture et de fonder ses décisions, réunion par réunion, sur la base des données les plus actualisées.

Sur le volet des échanges extérieurs, les exportations augmenteraient de 4,5% en 2025, portées par l’amélioration des ventes de phosphate et dérivés à 108 milliards de dirhams. Elles progresseraient de 8,4% en 2026 et de 7,9% en 2027, en lien notamment avec la reprise des exportations de l’industrie automobile, qui atteindraient 208 milliards de dirhams en 2027. Les importations resteraient soutenues, tandis que la facture énergétique s’allégerait en 2025 et 2026 avant de s’établir à 101 milliards de dirhams en 2027.

Selon le communiqué, les recettes de voyages atteindraient près de 155 milliards de dirhams en 2027, tandis que les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) progresseraient à 130 milliards de dirhams.

Quant au déficit du compte courant, BAM note qu’il ressortirait à 1,8% du PIB en 2025 et demeurerait inférieur à 2% en 2026 et 2027. Une dynamique qui rejoint les avoirs officiels de réserve qui se renforceraient pour atteindre 448 milliards de dirhams à fin 2027, assurant une couverture de près de cinq mois et demi d’importations de biens et services.

Concernant les conditions monétaires, le besoin de liquidité bancaire se situerait à 158 milliards de dirhams en 2027. Le crédit bancaire au secteur non financier progresserait de 4,1% en 2025 puis de 5% en 2026 et 2027. Les évaluations de Bank Al-Maghrib indiquent que la valeur du dirham resterait globalement alignée avec les fondamentaux économiques, avec une appréciation réelle de 2,2% en 2025, suivie d’une dépréciation de 2,8% en 2026 et de 0,5% en 2027.