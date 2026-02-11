Comment Bank Al-Maghrib protège la clientèle bancaire

Bank Al-Maghrib a mis en ligne une vidéo pour le grand public sur ses initiatives pour la protection de la clientèle bancaire.

Ces initiatives visent à promouvoir une relation saine et équilibrée entre les établissements de crédit et organismes assimilés et leur clientèle et d’établir un climat de confiance propice au développement de l’inclusion financière.

Ainsi, note la Banque centrale, diverses problématiques ont été encadrées par des réglementations, notamment en lien avec le traitement des réclamations, la clôture de comptes, la délivrance de mainlevées ou encore la mobilité bancaire.

BAM mène également des actions de sensibilisation, d’éducation financière et d’information des usagers des services bancaires.