Bank Al-Maghrib et les banques planchent sur la finalisation d’un nouveau programme de soutien au financement des TPE

Bank Al-Maghrib (BAM) met le paquet pour soutenir l’activité économique et l’emploi. En plus de la réduction, pour la deuxième fois consécutive et la troisième depuis juin dernier, du taux directeur de 25 points de base (pb) à 2,25%, la Banque centrale met en place un nouveau programme de soutien au financement bancaire des très petites entreprises (TPE), avec en particulier un refinancement des banques participantes à un taux préférentiel égal au taux directeur minoré de 25 pb.

«Ce dispositif et l’engagement exprimé par le secteur bancaire devraient améliorer l’accès au financement de cette catégorie d’entreprises et renforcer sa contribution à la création d’emplois dans notre pays», a annoncé le conseil de BAM le mardi 18 mars, à l’issue de sa première réunion trimestrielle au titre de l’année 2025.

Lors d’une rencontre avec la presse, qui a fait suite à cette réunion, Abdellatif Jouahri, wali de la Banque centrale, a révélé que les parties prenantes planchent actuellement sur les détails de ce programme. BAM et les banques se sont déjà réunies à ce sujet le 6 mars, et elles devront se retrouver «rapidement», cette fois-ci avec la participation de Tamwilcom, a-t-il indiqué.

Au menu de ces réunions figure notamment une revue des procédures encadrant ce nouveau programme de soutien. «Nous allons voir comment les banques vont faciliter les procédures pour les TPE en ce qui concerne l’examen de leurs demandes, le délai de réponse, etc.», a-t-il expliqué.

Le programme «Intelaka» sera revisité

Les parties prenantes discuteront également du programme «Intelaka» qu’elles revisiteront, a ajouté Abdellatif Jouahri, notant qu’avec Tamwilcom, elles examineront notamment les quotités de garantie et éventuellement aussi les primes qui sont payées. «Nous allons voir si on va augmenter ces quotités, de quelle manière et à quel niveau, et si les primes seront diminuées», a-t-il précisé.

Les parties prenantes prévoient, «vraisemblablement pour le mois prochain, en tout cas au cours du premier semestre», une réunion tripartite avec à laquelle devront prendre part BAM, les banques et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Cette réunion, à laquelle devront assister aussi les fédérations professionnelles membres de la CGEM, débattra notamment des problématiques qu’affrontent les TPE.