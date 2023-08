Aviculture: l’Exécutif prend de nouvelles mesures pour dynamiser la filière

Le secteur avicole poursuit à pas sûrs son élan de modernisation, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 29 août. Le quotidien indique que de nouvelles dispositions réglementaires sont actuellement dans le circuit d’approbation en vue de doter la filière avicole de nouveaux fondamentaux.

On note ainsi, dans ce sens, le projet de décret qui a été examiné lors du dernier Conseil de gouvernement marquant la rentrée officielle de l’Exécutif. Ce Conseil a approuvé, le jeudi 24 août, le projet de décret N° 2.23.111 modifiant et complétant le décret Nº 2.04.684 du 27 décembre 2004, pris pour l’application de la loi n°49.99 relative à la protection sanitaire des élevages de volailles et au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles.

Ce projet intervient dans un contexte de forte demande des professionnels pour la création de nouvelles unités d’élevage de volailles et aussi pour simplifier les procédures y afférentes aux investisseurs.

Soulignons aussi que ce projet vise à compléter l’article 1er du décret N° 2.04.684 afin de permettre aux services compétents de l’ONSSA de délivrer aux intéressés l’avis technique. Il est aussi question d’examiner d’autres dispositions de ce décret, dans le souci de tenir compte des évolutions du secteur avicole, ainsi que les exigences de la nouvelle réglementation relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Aujourd’hui Le Maroc indique que selon les grandes lignes exposées, ce projet de décret ouvre la possibilité, pour les intéressés, d’adresser une demande pour avis technique auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

La finalité est de s’assurer de la conformité du lieu où sera réalisé le projet d’investissement aux exigences réglementaires applicables en matière d’élevage de volailles. Le journal indique que la modernisation du circuit de commercialisation de volailles s’inscrit pleinement dans les orientations prises dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole «Al Jayl Al Akhdar».

Aujourd’hui Le Maroc ajoute aussi que l’objectif est de mettre l’aval du secteur en adéquation avec son amont de production qui a été développé de façon soutenue durant ces dernières décennies. Cette démarche garantira la traçabilité et la sécurité sur le dernier maillon de la chaîne avicole, inscrivant ainsi le secteur dans un nouveau cap de développement.

La même source explique aussi que l’orientation est de créer des abattoirs modernes et à faible coût et d’offrir par conséquent aux consommateurs un produit conforme aux normes sanitaires et contrôlé par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Il est en outre question de promouvoir la compétitivité et d’établir un saut qualitatif et technologique important à l’horizon.