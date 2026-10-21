Autriche-Afrique: le Maroc met en avant son savoir-faire industriel à la 9ème édition d’Africa Day

Mia Lahlou-Filali, dirigeante de Pharma 5, lors de la 9ème édition d’Africa Day à Vienne, où le Maroc est mis à l’honneur.

Mis à l’honneur lors de la 9ème édition d’Africa Day, organisée à Vienne du 19 au 21 octobre 2026, le Maroc a mis en avant son savoir-faire industriel et son rôle dans la coopération entre l’Europe et l’Afrique.

Le rendez-vous a réuni près de 700 participants issus des milieux gouvernementaux, diplomatiques, économiques et académiques, venus d’Autriche et de plusieurs pays africains.

Organisée par la Chambre économique fédérale autrichienne, cette édition a porté sur les opportunités d’affaires, les investissements et le développement de partenariats entre l’Autriche et le continent africain.

1/4 🇲🇦🌍 Morocco in the spotlight at #AfricaDay2026 in Vienna! Organised by WKÖ, “Africa Means Business” brought together nearly 700 participants to strengthen Austria-Africa partnerships through investment, innovation and shared prosperity. pic.twitter.com/jyyWKKRXdU — Azzeddine Farhane (@AzzeddineFarha1) October 21, 2026

La participation marocaine s’est notamment illustrée lors de la cérémonie d’ouverture avec l’intervention de Mia Lahlou-Filali, dirigeante de l’entreprise pharmaceutique Pharma 5.

Mia Lahlou-Filali, dirigeante de Pharma 5, lors de la 9e édition d’Africa Day à Vienne.

Son intervention, consacrée à la souveraineté industrielle africaine, a mis l’accent sur la nécessité de mieux maîtriser la création de valeur, de renforcer le capital humain et de faire de l’innovation un levier de développement industriel.

Mia Lahlou-Filali a également souligné le positionnement du Maroc comme plateforme de coopération entre l’Europe et l’Afrique. Elle a mis en avant le co-investissement comme un moyen de consolider les partenariats et de favoriser le développement de capacités industrielles sur le continent.

Une stratégie autrichienne tournée vers l’Afrique

Cette édition intervient dans un contexte de renforcement des relations économiques entre l’Autriche et l’Afrique. En juin 2026, le Conseil des ministres autrichien a adopté la première stratégie africaine du pays, destinée à définir les grandes orientations de sa coopération avec le continent dans plusieurs domaines, notamment les relations économiques, la sécurité, les migrations, l’éducation et la culture.

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Présente à la rencontre, la ministre fédérale autrichienne des Affaires européennes et internationales, Beate Meinl-Reisinger, a rappelé que le renforcement des relations avec l’Afrique constituait une priorité de la politique étrangère de son pays.

2/4 #AfricaDay2026 welcomed Austria’s Foreign Minister @BMeinl, Chancellor’s Diplomatic Adviser Peter Launsky, Economy Ministry Secretary-General @gruber_severin and AfCFTA Secretary-General @MeneWamkele, a strong signal for Austria–Africa cooperation. — Azzeddine Farhane (@AzzeddineFarha1) October 21, 2026

Elle a invité les entreprises autrichiennes à saisir les opportunités offertes par les marchés africains, en privilégiant des partenariats fondés sur la confiance, le respect mutuel, la création de valeur partagée et la durabilité.

De son côté, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, a appelé les partenaires internationaux, notamment l’Autriche et l’Union européenne, à accompagner l’intégration économique africaine par des investissements, des transferts de technologies et des partenariats industriels alignés sur les priorités du continent.

Le patrimoine marocain également à l’honneur

Au-delà de sa dimension économique, la participation marocaine a également été marquée par la mise en valeur du patrimoine national. L’ambassade du Maroc a aménagé un stand consacré à l’art et aux traditions du Royaume, avec notamment une présentation du cérémonial du thé marocain.

3/4 From “Made in Africa” to “Created in Africa”: Pharma 5 CEO @filali_mia highlighted innovation, talent and technology as foundations of industrial sovereignty, with Morocco connecting European and African partners. 🇲🇦🌍 #AfricaDay2026 pic.twitter.com/VP6jeWj1R7 — Azzeddine Farhane (@AzzeddineFarha1) October 21, 2026

Cette initiative a permis aux participants de découvrir une facette du patrimoine culturel marocain, en complément de la présentation de son savoir-faire industriel. Elle a ainsi associé la promotion des capacités économiques du Royaume à la mise en valeur de ses traditions et de son ouverture aux échanges internationaux.