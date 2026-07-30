Attractivité: la trajectoire d’un modèle au long cours

Alors que les classements internationaux se contentent souvent de mesurer des résultats bruts, ils omettent généralement de détailler les mécanismes sous-jacents qui rendent ces performances possibles. Derrière le rayonnement mondial croissant du Maroc se dessine en réalité une stratégie au long cours, patiemment bâtie depuis plus de deux décennies sous l’impulsion du roi Mohammed VI. L’attractivité actuelle du Royaume ne doit rien au hasard. Elle découle d’une vision prospective où l’ouverture économique, la modernisation des infrastructures, la stabilité politique et la valorisation du capital humain s’articulent pour former un écosystème robuste et compétitif, analyse le quotidien Les Inspirations Éco.

Sur le plan économique, le Maroc a fait du libre-échange un véritable levier stratégique. En tissant un réseau de partenariats commerciaux s’étendant à cinquante-cinq pays, le Royaume s’est ouvert un accès préférentiel à plus de trois milliards de consommateurs. Cette intégration poussée dans les chaînes de valeur mondiales a transformé le pays en un carrefour industriel et logistique incontournable entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques.

Cette politique d’ouverture s’appuie sur des infrastructures de rang international qui concrétisent les ambitions nationales. L’exemple le plus saisissant reste le complexe portuaire Tanger Med, devenu un hub majeur en Méditerranée autour duquel se sont développées des filières industrielles de pointe, notamment dans l’automobile et l’aéronautique. Associés au développement des énergies renouvelables et à la modernisation des réseaux de transport, ces investissements offrent aux acteurs internationaux un cadre d’implantation durable qui va bien au-delà de la simple recherche de coûts compétitifs.

Dans un contexte mondial marqué par la volatilité, la stabilité institutionnelle et la continuité des politiques publiques marocaines apparaissent comme un avantage comparatif déterminant. Cette prévisibilité sécurise les investissements à long terme et renforce la crédibilité du pays auprès des bailleurs de fonds et des partenaires étrangers. Parallèlement, le Royaume franchit des étapes clés en matière de développement humain. En intégrant la catégorie des pays à développement humain élevé selon le PNUD, le Maroc répond à une exigence centrale des investisseurs mondiaux: la présence d’une main-d’œuvre qualifiée et d’un environnement social en constante amélioration, écrit Les Inspirations Éco.

Toutefois, cette reconnaissance internationale met en lumière un contraste saisissant avec les attentes de la population locale, plus directement préoccupée par le pouvoir d’achat, l’emploi et la réduction des disparités sociales et territoriales. Cette dualité est au cœur des préoccupations royales, qui rappellent régulièrement que le progrès économique n’a de sens que s’il se traduit par une amélioration tangible du quotidien de tous les citoyens. Alors que le pays continue d’engranger les succès sur la scène internationale, le défi majeur consiste désormais à harmoniser ce rayonnement extérieur avec le bien-être intérieur, consolidant ainsi les bases d’un développement inclusif et pérenne.