DEPP: la mue stratégique d’une direction clé au cœur de la réforme de l’État

L’année 2025 aura été particulièrement dense pour la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP). C’est ce qui ressort de son dernier rapport d’activité rendu public. Sous la conduite de son directeur, Khalid Sbia, la DEPP a marqué les esprits avec la publication, au Bulletin officiel, du décret instaurant le Code des bonnes pratiques de gouvernance destiné aux établissements et entreprises publics (EEP). «Face à l’importance cruciale du sujet, une campagne de sensibilisation a été rapidement déployée dans l’ensemble des régions du Royaume afin d’en faire comprendre les multiples bienfaits aux acteurs concernés», indique le quotidien L’Economiste dans son édition des mercredi 28 et jeudi 29 juillet.

Au-delà de la gouvernance, l’autre chantier majeur a été la réorganisation interne de la Direction. Coexistant désormais aux côtés de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État (ANGSPE), dirigée par Abdellatif Zaghnoun, la DEPP s’est réinventée pour réaffirmer son rôle central dans le paysage institutionnel. Sa nouvelle architecture compte désormais six pôles, 17 divisions et 50 services, contre 39 auparavant, soit un élargissement de près de 28% de son maillage organisationnel.

Cette reconfiguration stratégique vise à décloisonner les fonctions, à rapprocher les équipes de leurs périmètres d’intervention et à affiner le pilotage opérationnel. «Comme l’a souligné Khalid Sbia dans l’introduction du rapport, cet arrêté de réorganisation renforce les capacités institutionnelles de la DEPP et aligne son cadre organisationnel sur ses attributions actuelles ainsi que sur les nouveaux enjeux de la réforme du secteur des EEP», écrit L’Economiste.

Dans le même temps, le contrôle financier de l’État s’est maintenu au cœur des priorités de la Direction, à travers une action soutenue des contrôleurs d’État, des commissaires du gouvernement, des trésoriers-payeurs, des agents comptables et des fondés de pouvoir. Leur travail quotidien sur le terrain illustre une volonté constante de garantir la rigueur budgétaire et d’assurer l’efficacité des investissements publics.

Sur le front de la privatisation et de la gestion du portefeuille public, la DEPP a maintenu le cap des orientations fixées. En vertu de la loi de finances 2025, un objectif de recettes globales de 9 milliards de dirhams a été inscrit, dont 6 milliards au titre des privatisations directes et 3 milliards issus des cessions d’actifs ou d’opérations entre entités publiques.

La liste des entreprises privatisables comprend toujours des fleurons économiques tels que Marsa Maroc, Maroc Telecom, La Mamounia, Énergie Électrique de Tahaddart, Biopharma et Sonacos, des entités inscrites soit par des lois sectorielles, soit à travers la mise à jour du cadre législatif dédié. En parallèle, la réforme du régime juridique de la privatisation a franchi de nouvelles étapes, marquées par l’examen des projets de textes remis par le cabinet juridique mandaté et l’implication de la DEPP au sein des comités de suivi et de pilotage dédiés.

Cette modernisation d’ensemble a trouvé un puissant levier dans la transformation numérique. La généralisation de la plateforme AD@E s’impose désormais comme un passage obligatoire pour l’ensemble des actes de paiement. «Avec plus de 1.000 entités connectées, 350.000 ordres de paiement traités et environ 2.000 utilisateurs actifs répartis dans les 12 régions du pays, l’outil s’est imposé comme la référence pour la digitalisation des métiers du contrôle financier», souligne L’Economiste.

Enfin, le bilan 2025 témoigne de la forte activité déployée dans la passation des commandes publiques. Au cours de l’exercice, 32.568 séances d’appels d’offres ont été tenues pour l’ouverture de 13.373 dossiers et l’adjudication de 13.604 marchés, représentant une moyenne de plus de 2,4 séances d’analyse par procédure. La ventilation sectorielle de ce contrôle traduit la priorité accordée aux domaines stratégiques du pays, en premier lieu l’éducation, l’enseignement, la formation et l’emploi, suivis des secteurs de l’eau et de l’agriculture, ainsi que de ceux de l’habitat, de l’urbanisme, du tourisme et du développement territorial.