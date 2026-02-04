Atlantic Microfinance For Africa (AMIFA) sacrée «Champion de l’Inclusion Financière Africaine» aux Financial Afrik Awards

Une distinction dans la catégorie «Champion de l’Inclusion Financière Africaine» a été attribuée à Atlantic Microfinance For Africa (AMIFA), filiale du Groupe BCP dédiée à la microfinance en Afrique.

Le prix a été remis lors de la 7ème édition des Financial Afrik Awards, qui s’est tenue les 22 et 23 janvier 2026 à Banjul, en Gambie. La cérémonie, organisée en présence de Son Excellence Adama Barrow, Président de la République de Gambie, a conféré à l’événement une dimension institutionnelle et panafricaine.

Créés en 2018, les Financial Afrik Awards sont devenus un rendez-vous incontournable du paysage économique et financier africain, récompensant chaque année les institutions et initiatives contribuant activement à la transformation économique du continent.

Cette reconnaissance vient saluer l’engagement constant d’AMIFA, dans le cadre de la stratégie du Groupe BCP, en faveur de l’inclusion financière des Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) et des populations à faible revenu. Elle met également en lumière l’impact tangible de ses actions pour réduire le déficit de financement dans plusieurs régions africaines.

À cette occasion, le Directeur Général d’AMIFA Holding, Mouhssine Cherkaoui, a indiqué que cette distinction consacre la pertinence de la stratégie déployée par le Groupe BCP en matière d’inclusion financière. «Ce prix témoigne de l’impact tangible de nos actions sur l’amélioration de l’accès au financement des TPME et des populations à faible revenu, tout en accompagnant le développement des économies locales», a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Le renforcement continu de notre présence dans les pays de l’UEMOA, de la CEMAC et dans la région de l’Océan Indien illustre notre ambition de nous affirmer durablement comme un acteur panafricain de référence de la microfinance. Nous dédions cette distinction à l’ensemble de nos clients, partenaires, ainsi qu’à nos 1.100 collaborateurs, qui portent chaque jour avec engagement nos valeurs de proximité, de citoyenneté, d’innovation et de performance.»

À travers cette reconnaissance, AMIFA confirme son positionnement en tant qu’acteur clé de la microfinance africaine et réaffirme son ambition de contribuer durablement à une croissance inclusive et responsable, créatrice de valeur pour les économies locales.