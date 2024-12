Assurance: Bachir Baddou élu vice-président de la Global Federation of Insurance Association

Bachir Baddou, vice-président délégué de la Fédération marocaine de l’assurance (FMA), devient le premier Arabe et Africain à siéger au sein du comité exécutif de la Global Federation of Insurance Association (GFIA). Il a été élu, le 4 décembre à Cape Town en Afrique du Sud, vice-président de de cette organisation dont il est membre depuis 2016, a indiqué la FMA dans un communiqué.

Le renouvellement des instances de la GFIA s’est tenu en marge de son assemblée générale, tenue le jour même à Cape Town, et a donné lieu à l’élection d’un nouveau bureau. La GFIA est désormais présidée par le Canadien Stephen Frank.

Lire aussi : La FMSAR change de nom et devient la Fédération marocaine de l’assurance

En plus de Bachir Baddou, le comité exécutif de la GFIA compte Thea Utoft Høj Jensen, en qualité de secrétaire générale représentant l’Europe, le Japonais Toyonari Sasaki en tant que trésorier, l’Australien Andrew Hall comme représentant régional et la Mexicaine Norma Alicia en tant que responsable des adhésions.

La GFIA, la plus haute organisation des assureurs au monde, couvre 89% des primes d’assurance mondiales émises et représente, à travers ses 42 associations membres et une association observatrice, les intérêts des assureurs et réassureurs de 68 pays.

La GFIA joue un rôle important dans le dialogue international sur les enjeux communs du secteur de l’assurance et contribue activement aux discussions sectorielles avec les organismes de réglementation internationaux, note la FMA.