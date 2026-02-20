Economie

Allianz Trade maintient la note «B1» du Maroc, premier profil africain pour le risque pays

Le siège d'Allianz Trade à Paris, en France.

Le Maroc conserve en 2026 sa notation «B1» dans le Country Risk Atlas d’Allianz Trade, classement couvrant 83 économies représentant 94% du PIB mondial. Le Royaume demeure ainsi le pays africain le mieux positionné en matière de sécurité des affaires, dans un contexte international marqué par 36 relèvements de notes contre 14 dégradations.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 20/02/2026 à 18h02

La décision d’Allianz Trade de maintenir la notation souveraine du Maroc à «B1» confirme la perception d’un environnement des affaires relativement stable à l’échelle continentale. Dans un environnement mondial caractérisé par des tensions commerciales persistantes et des risques géopolitiques accrus, le Royaume conserve son statut de marché africain le moins risqué pour les entreprises internationales, selon l’édition 2026 du Country Risk Atlas.

Le Country Risk Atlas repose sur un modèle propriétaire intégrant 17 indicateurs à court terme et 18 à moyen terme, couvrant les dimensions macroéconomiques, politiques, financières et structurelles. Cette approche vise à évaluer le risque de non-paiement des entreprises à l’échelle nationale et à fournir un outil d’aide à la décision pour les opérateurs économiques.

Dans ce cadre, la note «B1» attribuée au Maroc traduit un profil de risque modéré, soutenu par la stabilité macroéconomique relative du pays, la diversification progressive de son tissu productif et son ancrage commercial avec l’Europe. Allianz Trade souligne que le Maroc bénéficie de son positionnement en tant que plateforme industrielle orientée vers l’export, notamment dans l’automobile et les phosphates.

Selon les projections citées dans le rapport, le produit intérieur brut marocain progresserait de 3,7% en 2026 et de 3,5% en 2027. Ces estimations s’appuient sur la reprise de la production industrielle, l’investissement étranger direct et un redressement du secteur agricole après plusieurs campagnes marquées par l’irrégularité pluviométrique. Quant au ratio dette publique/PIB, il devrait, selon Allianz Trade, reculer à 65% à l’horizon 2027, signalant une trajectoire d’assainissement budgétaire progressive. La banque centrale maintient par ailleurs une politique monétaire stable, dans un contexte d’inflation modérée, tout en poursuivant le processus de flexibilisation graduelle du dirham.

Lire aussi : Risque pays en Afrique: le classement 2026 d’Allianz Trade pour 10 économies clés dont le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria

L’amélioration globale du risque pays en 2025 constitue l’un des faits marquants du rapport. Allianz Trade a relevé la notation de 36 pays, contre seulement 14 dégradations. Toutefois, certaines économies majeures, dont la France, la Belgique et les États-Unis, ont vu leur note abaissée, ce qui souligne la persistance de vulnérabilités dans des marchés représentant une part significative du PIB mondial.

Ainsi, le maintien de la note marocaine revêt une dimension comparative alors que plusieurs économies avancées ont été dégradées. Le Royaume consolide son positionnement relatif, renforçant son attractivité auprès des investisseurs en quête de diversification géographique.

Des atouts structurels, mais des fragilités sectorielles

Allianz Trade identifie plusieurs facteurs de soutien à l’économie marocaine, notamment la dynamique des exportations automobiles, le rebond des ventes de phosphates et la montée en puissance du secteur touristique. Le royaume ambitionne également de devenir un hub énergétique régional, en capitalisant sur les énergies renouvelables et les interconnexions internationales.

Néanmoins, le rapport souligne des fragilités persistantes. Les secteurs du commerce de détail, de l’immobilier et de la construction enregistrent des retards de paiement susceptibles d’alimenter les défaillances d’entreprises, concernant le chômage des jeunes et la prédominance du secteur informel qui constituent également des contraintes structurelles pesant sur la productivité et l’élargissement de l’assiette fiscale.

Les mobilisations sociales observées ces dernières années ont conduit à une augmentation des dépenses publiques, accentuant les arbitrages budgétaires entre soutien à la croissance et maîtrise de l’endettement.

Lire aussi : Le PIB marocain croîtrait de 3,5% en 2025 et l’impact de la guerre commerciale est limité, selon Allianz Trade

Pour les entreprises internationales, la notation «B1» constitue un indicateur clé dans l’évaluation du risque de contrepartie et des conditions de financement. Dans le même temps, le maintien du Maroc au premier rang africain traduit une reconnaissance de la résilience institutionnelle et macroéconomique du pays. Cette position relative pourrait renforcer la capacité du Royaume à capter les flux d’investissement liés à la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales.

Cependant, la note «B1» ne signifie pas absence de risque, mais niveau de risque jugé maîtrisable dans un cadre macroéconomique stable. Les perspectives de croissance demeurent tributaires de facteurs exogènes que sont l’évolution des cours des matières premières, la conjoncture européenne, les conditions climatiques, ainsi que les trajectoires budgétaires internationales.

Par Mouhamet Ndiongue
Le 20/02/2026 à 18h02
#Allianz Trade#Croissance#notation#macroéconomiques#notation souveraine#Maroc

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Commerce. 57% des exportations des pays en développement orientés vers le Sud: ce que l’Afrique pourrait gagner

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Risque pays: le Maroc consolide sa position parmi les signatures les plus sûres d’Afrique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Sanlam et Allianz au Maroc: vers un rapprochement stratégique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

The Economist: comment le Maroc est devenu une «powerhouse» industrielle et commerciale

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Fès: l’éclat doré des douceurs traditionnelles fait vibrer les ruelles de la cité millénaire
4
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
5
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
6
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
7
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
8
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
Revues de presse

Voir plus