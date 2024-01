Aide directe au logement: c’est parti!

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

C’est parti pour le nouveau programme d’aide directe au logement. Le coup d’envoi cette initiative a été donné mardi par la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville. Dans un communiqué relayé par le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 3 janvier, la tutelle souligne que ce programme, lancé conformément aux hautes instructions royales, vise l’amélioration des conditions de vie et d’habitat des citoyennes et des citoyens.

A cette occasion, la plateforme digitalisée «DAAM SAKANE» a également été lancée. Elle permettra aux citoyennes et citoyens marocains éligibles, futurs acquéreurs de logements, de bénéficier de l’aide directe au logement. «A travers la mise en place de ce nouveau dispositif, notre objectif est de répondre à une grande demande exprimée à la fois par la classe sociale à faible revenu et la classe moyenne pour les aider à acquérir un logement décent et de qualité», souligne la ministre.

«La plateforme www.daamsakane.ma permettra d’assurer le partage des données entre les différents partenaires pour la mise en œuvre de ce programme, dans les délais impartis», indique le ministère, notant que dans le cadre de la simplification des procédures, le parcours client dudit dispositif ainsi que les différents services offerts sont totalement digitalisés. Les bénéficiaires peuvent s’inscrire en ligne et suivre leurs dossiers à travers la plateforme web ou à travers une application mobile, précise le communiqué.

La mise en œuvre du dispositif d’Aide directe au logement a été confiée à la CDG/ CNRA qui assurera la gestion mandatée du programme et veillera à son implémentation. Ce partenariat permettra de capitaliser sur les plateformes organisationnelles et techniques ainsi que l’expertise développée par la Caisse nationale de retraites et d’assurances, en matière de gestion déléguée des programmes sociaux pour le compte de l’État.

«Le notaire jouera également un rôle important pour la sécurisation de la transaction immobilière et l’octroi de l’aide directe au logement, à travers une plateforme sécurisée appartenant à l’Ordre des Notaires», explique le communiqué. Sur ce point, il faut rappeler qu’une convention a été signée, le 20 décembre 2023, par le ministère et le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc en vue d’assurer l’accompagnement et le soutien des citoyens par les notaires, à travers tout le Royaume, tout au long du processus d’octroi de l’aide directe au logement (2024-2028).

Elle permettra également l’application d’une tarification globale des notaires n’excédant pas 2.500 dirhams TTC, au lieu d’environ 6000 dirhams TTC. Ce montant englobe les honoraires du notaire, ainsi que les frais du dossier incluant l’ensemble du processus, depuis l’établissement du compromis de vente jusqu’à l’obtention du certificat de propriété, et ce en faveur des citoyens désirant acquérir un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC.