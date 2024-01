Aide directe au logement: lancement de la plateforme digitalisée Daam Sakane

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

La ministre de l’Aménagement du territoire national, Fatima Ezzahra El Mansouri, a déclaré dans un communiqué que la plateforme www.daamsakane.ma facilitera l’accès à l’aide directe au logement pour les citoyens éligibles, répondant ainsi à la demande croissante de logements décents exprimée par la classe sociale à faible revenu et la classe moyenne.

Le lancement de cette plateforme intervient après les hautes instructions royales émises le 17 octobre 2023 par le roi Mohammed VI. Celle-ci facilitera le partage de données entre partenaires pour la mise en œuvre du programme dans les délais fixés. La plateforme est 100% digitale, permettant aux bénéficiaires de s’inscrire en ligne et de suivre leurs dossiers via le site web ou une application mobile.

Pour mettre en œuvre ce dispositif, le choix s’est fait sur la Caisse de dépôt et de gestion (CDG)/CNRA garantissant une gestion mandatée efficace du programme et capitalisant sur l’expertise de la Caisse nationale de retraites et d’assurances. Quant à la sécurisation des transactions immobilières, elle sera assurée par une plateforme appartenant au Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc dans le cadre d’une convention signée avec le ministère en décembre 2023.

Ce partenariat vise à assurer l’accompagnement et le soutien des citoyens par les notaires, à travers tout le Royaume, tout au long du processus d’octroi de l’aide directe au logement sur la période 2024-2028.

La loi de finances 2024 vient dans ce contexte introduire de nouvelles dispositions concernant le programme. Dans son article 10, les critères d’éligibilité pour le logement sont clarifiés aux côtés des modalités de restitution du montant de l’aide directe au logement.

Les bénéficiaires peuvent désormais recevoir jusqu’à 100.000 DH pour l’achat d’un logement inférieur ou égal à 300.000 DH TTC, et 70.000 DH pour un logement dont le prix est compris entre 300.000 DH et 700.000 DH TTC.

Ce programme a pour objectif de renforcer le pouvoir d’achat des acquéreurs, revitalisant le secteur immobilier, créant des opportunités d’emploi et encourageant l’investissement à tous les niveaux.