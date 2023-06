Aïd Al-Adha: le commerce en ligne de moutons prend de l’ampleur

Depuis quelques années déjà, plusieurs sites de e-commerce proposent à la vente un large choix de moutons en termes de race, de poids et d’âge, avec un succès certain. Comble de la modernité, ces plateformes mettent à la disposition de leurs prospects un catalogue en bonne et due forme, composé des fiches individuelles des bêtes en vente, avec photos et vidéos, histoire de donner une visibilité sur la qualité du troupeau et rassurer sur la fiabilité du processus.

Un service de livraison, toutefois payant, est également au menu, proposant de garder le mouton acheté dans les locaux de la ferme jusqu’à la veille de l’Aïd, pour être ensuite acheminé jusqu’au domicile de son nouveau propriétaire. Un pack «tout compris» bien pratique pour les acheteurs qui manquent de solutions ou d’espace pour héberger leur mouton plusieurs jours durant.

«Il y a une forte demande sur notre site en ligne, et de plus en plus de clients nous font confiance. Nous apportons une solution concrète aux personnes qui travaillent et qui n’ont pas le temps de se déplacer», indique dans un échange avec Le360 Omar Chafaï, éleveur de bétail dans la région de Settat, converti aux joies de la digitalisation depuis quatre ans déjà.

Pour le plus grand bonheur des MRE

Ce patron de ferme fait notamment état d’une forte demande de la part des Marocains résidant à l’étranger, qui ne rentrent au pays que quelques jours avant l’Aïd. Ces derniers font appel aux services de sa plateforme pour acheter un mouton et le faire livrer à leur famille, voire pour le réserver jusqu’à leur arrivée au Maroc.

Lire aussi : Aïd Al-Adha: la vente de moutons au kilogramme, la nouvelle tendance qui trouve acheteurs

«Je viens de parler avec une cliente qui vit en Angleterre. Elle veut acheter un mouton pour sa mère qui habite à Casablanca. Elle a fait son choix en parcourant les photos et vidéos sur Internet et a payé à distance. Nous allons la livrer deux jours avant l’Aïd», détaille-t-il.

Côté prix, il faut compter entre 4.000 et 7.000 dirhams pour un bon spécimen de Sardi, «un tarif qui correspond au prix du marché, sans inclure de frais supplémentaires pour l’acheteur», tient à préciser notre interlocuteur.