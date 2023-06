Aïd Al-Adha: le charbon, l’autre star incontournable de la fête

Comme chaque année, à l’approche de l’Aïd, le marché de gros du charbon du bois de Casablanca s’anime. Les familles se pressent pour sécuriser le précieux combustible, incontournable pour les grillades. Abdelouahed Fellah, lamine (sage) du marché, observe l’affluence avec satisfaction. «De plus en plus de personnes viennent acheter du charbon. Elles en profitent avant l’Aïd pour éviter les foules», explique-t-il.

La demande est forte, mais les prix restent étonnamment stables: 7 dirhams le kilo pour le charbon de bois d’oranger et 6 dirhams pour le chêne. Et ce n’est pas pour déplaire aux acheteurs.

Cette année encore, le charbon de bois d’oranger demeure le plus vendu. «Il reste le meilleur et le plus commercialisé lors de cette fête, car il est facilement inflammable et permet de gagner du temps lors des grillades», précise Abdelouahed Fellah. Lkrouch (chêne), par contre, est particulièrement prisé pour sa consistance et sa bonne durabilité. Ces caractéristiques font de lui le préféré des cuisiniers pour un résultat garanti et un goût raffiné.

Le témoignage d’une acheteuse confirme la popularité du charbon de bois d’oranger. «J’ai acheté 7 kg de charbon d’oranger. On me l’a conseillé parce qu’il fait moins d’étincelles», explique-t-elle, exprimant sa joie de voir que «les prix sont à la portée de toutes les bourses».

Cependant, tous les vendeurs ne partagent pas l’avis d’Abdelouahed Fellah sur l’affluence. L’un d’eux témoigne d’une «affluence moyenne» mais reste néanmoins positif, puisque les prix n’ont pas changé depuis 4 ans. «Ceux qui achètent pour le vendre au détail achètent de grosses quantités à partir de 400 kg», assure-t-il.