Agriculture: zoom sur OCP Nutricrops, la nouvelle solution développée par OCP

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie dans le domaine des solutions de fertilisation des sols et des plantes, le groupe OCP a annoncé le lancement d’OCP Nutricrops, sa nouvelle entité chargée de développer des solutions sur mesure de santé des sols et de nutrition des plantes, avec l’ambition de répondre aux défis mondiaux de production alimentaire et de durabilité.

Lancée début avril, OCP Nutricrops va permettre «d’accélérer la transition du groupe vers des solutions de nutrition des plantes entièrement customisées, favorisant ainsi une transition agricole juste», explique le géant marocain des phosphates. Selon l’hebdomadaire La Vie Éco, l’entité exploitera les capacités de production et de distribution de pointe de nutrition des plantes à base de phosphate du groupe.

Avec cette nouvelle entité, le groupe OCP ambitionne de fournir aux agriculteurs les solutions sur mesure dont ils ont besoin. Concrètement, il s’agit de préserver la santé des sols, d’augmenter les rendements agricoles de manière durable, de lutter contre le changement climatique et de protéger l’environnement naturel.

Dans ce sens, la mission d’OCP Nutricrops consiste à aider les agriculteurs à accéder aux solutions les plus efficaces et durables en matière de santé des sols et de nutrition des plantes, ainsi qu’aux dernières expertises en matière d’application. D’après l’hebdomadaire, le système de production flexible de la nouvelle solution permet en effet la fabrication de nutriments adaptés aux cultures, au climat et au sol.

Toujours selon la même source, la nouvelle filiale propose également des formations en techniques de gestion précise des nutriments. Celles-ci garantissent en effet que les cultures reçoivent les bons nutriments, au bon dosage, au bon endroit et au bon moment, tout en minimisant les coûts pour l’agriculteur.

Les produits d’OCP Nutricrops sont ainsi conçus pour permettre aux agriculteurs de préserver et d’améliorer leurs sols, et ainsi augmenter leur productivité et leurs revenus, et ce, quel que soit leur choix de culture et où qu’ils soient dans le monde.