Groupe OCP: un chiffre d’affaires de 91 milliards de dirhams en 2023

Le groupe OCP vient de publier ses résultats au titre de l’exercice 2023, montrant une baisse de son chiffre d’affaires, qui s’est établi à 91,27 milliards de dirhams (MMDH), contre 114,57 milliards en 2022. Ce repli est dû essentiellement à la baisse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, en comparaison avec les cours exceptionnels de 2022, justifie le groupe phosphatier dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires d’OCP Group a toutefois réalisé un rebond significatif au second semestre 2023, avec l’atténuation progressive au cours du troisième et quatrième trimestre de la forte baisse des prix constatée au premier semestre 2023, précise la même source.

Cette amélioration est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la réduction des exportations des concurrents chinois, combinée à une hausse graduelle de la demande dans des zones agricoles telles que les États-Unis, l’Europe et le Brésil. Ces régions, est-il expliqué, ont été impactées par des niveaux de stocks bas et des conditions économiques favorables pour les agriculteurs.

Par ailleurs, dès juillet, le coût des matières premières, notamment celui de l’ammoniac, a connu une forte augmentation, suite à des pannes imprévues dans les installations de certains producteurs et une augmentation significative des prix du gaz en Europe, exerçant ainsi une pression à la hausse sur les prix des engrais.

Le groupe indique que malgré une baisse notable des prix à l’exportation des engrais, le chiffre d’affaires de ce segment n’a enregistré qu’une contraction de 18% par rapport aux niveaux de 2022 en monnaie locale. Cette baisse a été quelque peu atténuée par l’augmentation des volumes d’exportation, soutenue par une demande mondiale croissante dans certaines régions, notamment en Amérique du Sud et en Europe.

Accroissement des volumes d’exportation

Pour les chiffres d’affaires de la roche et de l’acide phosphorique, ils ont affiché des baisses respectives de 18% et 40% par rapport à 2022 en monnaie locale, «sous l’effet de la normalisation des prix en 2023», est-il expliqué. La tendance baissière a été toutefois partiellement compensée par une augmentation des volumes exportés durant le second semestre 2023, notamment vers l’Inde, afin répondre à une demande croissante constatée.

La marge brute sur l’exercice 2023 a atteint 50,53 MMDH, contre 70,38 MMDH en 2022, impactée notamment par «l’accumulation importante de stocks survenue en 2022». Idem pour l’EBITDA, qui a reculé d’environ 50 MMDH en 2022 à 29,39 MMDH en 2023. Le communiqué note que malgré les réductions de marges observées à l’échelle de l’industrie, le groupe affiche une marge d’EBITDA de 32%. «La persistance de la rentabilité d’OCP témoigne de la solidité de la performance du groupe tirée par l’efficacité de ses initiatives d’économie de coûts et une stratégie d’approvisionnement en matières premières efficace», souligne-t-il.

Pour l’endettement financier net, il s’est établi à 68,28 MMDH, avec un ratio de levier financier de 2,32x au 31 décembre 2023, à comparer à celui de 1,02x affiché à fin décembre 2022.

Solidité de la performance du groupe

«Les résultats du quatrième trimestre ont contribué à une performance solide pour l’ensemble de l’année, malgré des conditions de marché marquées par une baisse significative des prix des produits phosphatés par rapport aux niveaux exceptionnels de 2022. Cette transition vers des niveaux de prix plus normaux a stimulé la demande dans les principales régions importatrices au second semestre 2023, ce qui s’est traduit par une augmentation du chiffre d’affaires de 43% par rapport au premier semestre de 2023, et une multiplication par près de trois de l’EBITDA», a commenté Mostafa Terrab, président-directeur général du groupe OCP.

«Les engrais ont représenté 66% du chiffre d’affaires total d’OCP en 2023, marquant une augmentation substantielle des volumes de TSP par rapport à l’année précédente. Ce dernier a contribué à hauteur de 15% des ventes d’engrais, contre 11% en 2022, ce qui en fait une part significative de notre offre supplémentaire en 2023. Ce produit a suscité une demande croissante, notamment au Brésil et dans d’autres régions d’Amérique du Sud et d’Afrique, grâce à son efficacité dans l’optimisation de l’application des engrais sur divers types de sols», ajoute-t-il.

«En 2023, OCP a poursuivi le déploiement de la deuxième phase de son programme d’investissement. L’objectif de ce programme est de renforcer l’avantage concurrentiel du Groupe en misant sur l’innovation continue des produits, l’expansion des capacités et l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Cela comprend le renforcement de la flexibilité industrielle d’OCP, les investissements dans l’énergie solaire, la gestion de l’eau et la production d’ammoniac vert», poursuit-il.

«La capacité d’OCP à satisfaire la demande en livrant des volumes importants en temps réel nous a permis de surmonter efficacement les défis rencontrés en 2023 et d’adapter notre offre à la reprise de la demande mondiale. Notre performance solide est le fruit des avantages stratégiques qui ont guidé la trajectoire du Groupe depuis plus de 15 ans, notamment notre flexibilité opérationnelle, notre agilité commerciale et notre position de leader en termes de maîtrise des coûts», conclut Mostafa Terrab.

Les faits marquants 2023

L’année 2023 a été caractérisée notamment par trois faits marquants. Ils concernent la gestion de l’eau, l’expansion de la production d’engrais et le financement.

Ainsi, le groupe indique avoir progressé dans la construction d’un pipeline d’eau entre Jorf Lasfar et Khouribga et réussi à mettre en service deux nouvelles usines de dessalement, renforçant ainsi son infrastructure de gestion de l’eau. En outre, note-t-il, le site chimique de Jorf Lasfar est désormais autosuffisant en eau non conventionnelle, ce qui a permis de commencer à approvisionner en eau potable les villes voisines de Safi et El Jadida respectivement en août et novembre 2023.

Pour le deuxième fait marquant, le site chimique de Jorf Lasfar a démarré les opérations sur les deux premières lignes de production d’engrais TSP en mai et décembre 2023, et la troisième ligne devrait être opérationnelle d’ici la fin du premier trimestre 2024.

Concernant le financement, suite aux émissions inaugurales d’obligations subordonnées perpétuelles en 2016 et 2018, le groupe OCP a lancé en novembre 2023, sa troisième émission similaire pour un montant de 5 MMDH. L’émission d’obligations perpétuelles est traitée comme un composant intégral des capitaux propres conformément aux normes comptables internationales (IFRS). «Cette démarche stratégique vise à renforcer la structure financière du Groupe, soutenant ses efforts de transformation tout en consolidant ses indicateurs», souligne-t-il.

Aussi, au cours du quatrième trimestre de 2023, la Société financière internationale (IFC), une entité membre du Groupe de la Banque mondiale, a accordé un prêt vert de 100 millions d’euros au groupe OCP. Ce financement est destiné au développement de quatre centrales solaires, qui serviront à alimenter les opérations industrielles du groupe. Par conséquent, cette initiative devrait réduire considérablement l’empreinte carbone du Groupe tout en renforçant sa capacité à produire des engrais verts.