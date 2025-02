Agadir lance son plan d’action ville verte

Le plan d’action ville verte d’Agadir est désormais une réalité grâce à un partenariat stratégique avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Ce projet sera officiellement lancé ce mardi, lors d’une cérémonie marquant la remise du livrable du Green Cities Action Plan (GCAP). Comme le rapporte le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du mardi 25 février, «depuis son adhésion en 2022, Agadir est devenue la première ville marocaine à rejoindre le programme villes vertes de la BERD, aux côtés d’un réseau de plus de 50 villes engagées dans une transition écologique».

L’élaboration du GCAP a nécessité plus de deux années de préparation, incluant plusieurs ateliers de concertation. Ce plan vise à répondre aux défis environnementaux d’Agadir à travers une série de projets d’investissement dans des secteurs clés. Il prévoit des actions concrètes dans les domaines de l’énergie, des transports, de la gestion de l’eau, des déchets, de l’aménagement des bâtiments et de l’utilisation des sols.

En plus de son engagement environnemental, la BERD soutient financièrement la ville d’Agadir. Elle a souscrit à hauteur de 400 millions de dirhams à une émission obligataire de la commune, permettant ainsi de financer des infrastructures inscrites dans le Plan de Développement Urbain (PDU) 2020-2024, lit-on.

Par ailleurs, la banque a accordé une assistance technique d’un million d’euros à la commune d’Agadir. Cette aide s’articule autour de deux initiatives majeures. La première concerne l’amélioration de la performance opérationnelle et financière (FOPIP), visant à optimiser la gestion administrative et budgétaire de la ville. La seconde initiative s’inscrit dans le cadre du programme villes vertes de la BERD, qui accompagne Agadir dans l’identification de ses défis environnementaux et la mise en place de mesures adaptées.

Ce soutien technique bénéficie également du financement du Partenariat pour un Impact Fort sur l’Action Climatique (HIPCA), avec une contribution spécifique des Pays-Bas destinée à accompagner la mise en œuvre du GCAP.

L’élaboration du GCAP suit une démarche méthodique en six étapes essentielles. Tout d’abord, il s’agit d’évaluer la situation environnementale actuelle de la ville afin d’identifier les priorités d’intervention. Ensuite, des objectifs concrets et réalisables sont définis pour orienter les actions à entreprendre.

La troisième étape consiste à concevoir un plan d’action structuré, intégrant des mesures spécifiques pour réduire la consommation d’énergie, limiter les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir des solutions de transport durable et améliorer la gestion des déchets.

Une fois ces mesures identifiées, la quatrième phase vise à évaluer les coûts nécessaires à la mise en œuvre du plan, en tenant compte des ressources disponibles. Par la suite, une planification détaillée des actions est réalisée afin d’assurer une exécution efficace.

Enfin, la dernière étape repose sur un suivi et une évaluation rigoureuse des résultats obtenus, garantissant ainsi l’efficacité du plan et permettant d’ajuster les actions si nécessaire.