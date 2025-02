Littoral: plusieurs cafés et établissements touristiques démolis à Agadir

Les bulldozers ont repris du service sur plusieurs plages de la province d’Agadir Ida-Outanane, procédant à la démolition de cafés et restaurants érigés illégalement sur le domaine public maritime. Ce jeudi 20 février, plusieurs constructions situées sur la plage d’Imi Ouaddar, au nord d’Agadir, ont été rasées, comme le rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 22 et 23 février.

Selon un responsable local, cette campagne se poursuivra afin de démolir les nombreuses constructions anarchiques établies sans autorisation sur le littoral. Ces bâtisses, transformées en cafés, restaurants et maisons d’hôtes par leurs propriétaires, généraient des revenus substantiels durant la saison estivale. Leur appropriation aurait été rendue possible dans des circonstances troubles, grâce à la complicité d’anciens responsables locaux et de certains auxiliaires de l’autorité.

Il y a quelques jours, les autorités locales ont également démoli plusieurs bâtiments illégaux dans la commune balnéaire d’Aourir, situés sur le domaine public maritime. Ces opérations s’inscrivent dans une série de campagnes similaires menées ces derniers mois sur les plages de plusieurs communes des provinces d’Agadir et de Chtouka Aït Baha. Ainsi, quatre villas appartenant à une société touristique dans la région de Taghazout ont été détruites après que leur propriétaire eut ajouté, sans autorisation, des chambres supplémentaires. Une autre société a subi le même sort pour avoir aménagé illégalement des espaces dans les caves de 24 villas situées dans la nouvelle station balnéaire de Taghazout.

Une décision de démolition a également été prise à l’encontre d’une société de promotion immobilière ayant construit, sans autorisation, sur le domaine public maritime à Imi Ouaddar, rapporte Al Akhbar. Les propriétaires avaient non seulement dépassé les limites de hauteur autorisées en ajoutant un étage à deux pavillons et un niveau supplémentaire en sous-sol, mais ils avaient également modifié les façades de ce complexe.

Les opérations de démolition ont touché des constructions dans plusieurs localités, notamment Aourir, Tamghart, Imsouane, Taghazout et Aghroud, marquant ainsi la ferme volonté des autorités de préserver l’intégrité du littoral.