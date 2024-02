Aérien: l’israélien El Al maintient la suspension de ses vols vers le Maroc au-delà de l’été prochain

La compagnie aérienne israélienne El Al a décidé d’annuler ses vols vers le Maroc, en raison de la baisse de la demande. La mesure est valable au moins jusqu’à la fin de l’été prochain, informe le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mardi 6 février.

Dans un post sur X (ancien twitter), la compagnie aérienne a indiqué qu’ «à partir de début avril et pour toute la saison estivale à venir, toutes les activités sur les lignes vers Dublin et Marrakech ne reprendront pas en raison de la situation sécuritaire persistante et de la baisse importante de la demande». «Les passagers dont les vols seront annulés en seront informés et des alternatives leur seront proposées», ajoute la même source.

Rappelons que depuis le lundi 23 octobre, plus aucun vol ne relie le Maroc et Israël. Les compagnies aériennes israéliennes El Al et Arkia ont suspendu, ce jour-là, leurs rotations entre Marrakech et Tel-Aviv, soit un total de 14 vols hebdomadaires. Royal Air Maroc (RAM) avait décidé de suspendre ses vols entre Casablanca et Tel-Aviv dès le 7 octobre, jour du déclenchement des hostilités entre le mouvement Hamas et Israël, suspension qui reste valable.

Les compagnies El Al et Arkia, qui avaient décidé de conserver leurs lignes entre le Maroc et Israël, avaient assuré, la semaine précédant leur annonce, 17 vols entre Marrakech et Tel-Aviv, soit 8 arrivées à l’aéroport international Marrakech Ménara, et 9 départs vers l’aéroport Ben Gourion Tel-Aviv. Ces vols, opérés par des appareils Boeing pour El Al, et des Airbus pour Arkia, avaient transporté chacun entre 174 et 239 passagers.

Notons que depuis le déclenchement du conflit à Gaza, les retombées économiques se font sentir, notamment au niveau des échanges commerciaux entre Israël et divers pays. Le flux commercial entre Tel-Aviv et Rabat, en particulier, a enregistré une diminution significative de 61%.