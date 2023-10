A quoi servira le 1,3 milliard de dollars accordé par le FMI au Maroc

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 28 septembre dernier un accord de 18 mois en faveur du Maroc au titre de la Facilité pour la résilience et la viabilité d’un montant équivalant à 1,32 milliard de dollars.

«L’accord aidera le Maroc à faire face aux vulnérabilités climatiques, à renforcer sa résilience face au changement climatique et à saisir les opportunités de la décarbonation. Il aiderait également les autorités marocaines à renforcer leur préparation aux catastrophes naturelles et à stimuler le financement du développement durable», explique l’hebdomadaire Afrimag.

A cet égard, le DGA du FMI, Kenji Okamura, a souligné que le changement climatique représente un risque majeur pour le développement du Maroc mais offre également des opportunités. La sécheresse et la pénurie d’eau sont devenues une source majeure d’instabilité macroéconomique, avec des effets particulièrement néfastes sur l’agriculture, tandis que les retombées du récent tremblement de terre indiquent les conséquences potentielles des catastrophes naturelles, y compris les changements climatiques.

«Dans le même temps, grâce à sa dotation particulièrement généreuse en ressources renouvelables, le Maroc est bien placé pour récolter les fruits du programme mondial de décarbonation. Le déploiement de ce potentiel représente une opportunité pour le Maroc de mettre la croissance économique sur une trajectoire plus forte et plus résiliente», a-t-il ajouté.

Ce nouvel accord aidera ainsi le Maroc à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, à accroître l’efficacité énergétique, à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles, à verdir son secteur financier et à lutter contre la pénurie d’eau.

Il contribuera également à renforcer la stabilité extérieure du Maroc en réduisant sa dépendance à l’égard des importations d’énergie et en aidant à attirer les investissements directs étrangers.

En atteignant ces objectifs, et avec le soutien continu d’autres partenaires au développement, cette dotation devrait contribuer à mobiliser les financements privés nécessaires à la mise en œuvre des efforts du Maroc en matière d’adaptation et d’atténuation du changement climatique.