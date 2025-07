Vibes District: l’appel de l’électro pure à Casablanca

Portée par DJ Mood, en partenariat avec le propriétaire du lieu, Vibes District entend remettre à l’honneur l’électro dans sa forme la plus brute et authentique.

Quand deux amis d’enfance, unis par la même passion pour la musique électronique, décident de redonner souffle à une scène en quête de renouveau, cela donne Vibes District, un événement qui promet de secouer Casablanca. La première édition se tiendra le vendredi 1er août dans l’antre de l’Artiste, l’un des temples de la nuit les plus emblématiques de la métropole.

Portée par DJ Mood, Mahmoud Haloui de son vrai nom, en partenariat avec le propriétaire du lieu, cette initiative entend remettre à l’honneur l’électro dans sa forme la plus brute et authentique. Dans un paysage sonore de plus en plus marqué par les fusions, les crossovers et les sonorités world, «Vibes District» fait le pari audacieux de revendiquer la pureté du son électronique, sans artifices.

«L’idée, c’est de faire vibrer Casablanca en installant une vraie scène électro, encore trop rare au Maroc, et d’offrir une expérience musicale intense, sincère et libératrice», confie DJ Mood.

Son acolyte – et co-fondateur du projet – ajoute avec conviction: «L’essence même de la musique est souvent diluée dans les tendances. Remettre l’électro pure au centre, c’est revendiquer une énergie brute, presque viscérale, et donner enfin au public l’occasion d’en profiter régulièrement.»

Les deux amis ont déjà partagé les platines durant leur jeunesse. Leur complicité artistique ne date pas d’hier. Aujourd’hui, ils font front commun pour défendre une vision plus radicale de l’électro, loin des formats calibrés.

«On entend beaucoup d’afro-house, de deep house ou de sonorités latines… Des sons fluides mais parfois trop sages. Ce qu’on veut, c’est réveiller les corps, électriser l’espace, revenir à quelque chose de plus physique et plus vibrant», poursuit le co-organisateur.

Vibes District s’inscrit ainsi dans une démarche de réhabilitation sonore, avec l’ambition claire de repositionner l’électro marocaine sur le devant de la scène. Pour DJ Mood, ce projet marque aussi son retour en tant que DJ résidant à Casablanca, après plusieurs années de collaborations à l’étranger.

Avec ce rendez-vous, les deux complices entendent insuffler une nouvelle dynamique au paysage nocturne casablancais. L’électro ne sera plus en marge: elle s’impose au centre, comme un cri du cœur, comme une pulsation urgente à laquelle Casablanca est prête à répondre.