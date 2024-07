Tromperie des fans marocains: les fondateurs des Gipsy Kings intentent une action en justice

C’est la guerre. Entre les vrais Gipsy Kings et les faux Gipsy Kings, il y a de quoi s’emmêler les pinceaux. Conscients des multiples tentatives depuis des années de la part de certaines formations d’exploiter la renommée de ce groupe emblématique, ses membres fondateurs Nicolas Reyes et Tonino Baliardo ont décidé de mettre le holà.

Dans un communiqué diffusé auprès des médias marocains, ce binôme a engagé une procédure judiciaire pour interdire deux concerts prévus au Maroc sous l’appellation «Gipsy Kings by Patchai Reyes», le 26 juillet au Megarama de Casablanca et le 27 juillet au Palais des congrès de Marrakech. Cette procédure lancée via leur avocat et conseiller El Mehdi Ezzouate vise à interdire ces spectacles «de la manière la plus catégorique».

Pour cet avocat, l’usage de la dénomination «Gipsy Kings» ayant été reconnue exclusivement à Nicolas Reyes et Tonino Baliardo, est aujourd’hui «un fait par la force de la chose jugée», notamment suite à un jugement du 8 mars 2018, et suivant l’arrêté du 19 janvier 2021 qui interdit formellement à Patchai Reyes d’utiliser ce même nom de «Gipsy Kings», sauf à se revendiquer explicitement comme «ancien membre» du groupe dont il fit partie partiellement de 1982 à 1984 et de 1993 à 2014 sans continuité, sachant que les autres membres de son groupe n’étaient pas encore nés à l’époque des tubes qui ont consacré les Gipsy Kings légendaires.

El Mehdi Ezzouate ajoute que ces concerts constituent une «grave violation» du jugement de la Cour d’appel de Paris, ainsi qu’une tromperie à l’égard du public.

L'annonce du concert de Patchai Reyes Family sur Guichet.com

Informés de cette action en justice, les propriétaires de la plateforme de billetterie guichet.com à travers laquelle ont déjà été émis des billets sous l’appellation «Gipsy Kings au Maroc», ont finalement modifié l’appellation dans les visuels sur le site. Les tickets sont finalement mis en vente en ligne sous la désignation «Patchai Reyes Family».