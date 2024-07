Son rôle dans «Mesk Ellil», le cannular de Morad Achabi, ses projets dans la musique, Fati Jamali nous dit tout

Elle joue dans «Mesk Ellil», une série sur les pirates, réalisée par Hicham El Jebbari et dont le tournage s’est déroulé entre Rabat et Salé. Son personnage de Lalla Khnata la révèle dans un rôle de méchante et de mégère. «Toute la méchanceté qui n’existe pas dans ma personnalité réelle et tout le mal que je ne peux pas faire dans la vraie vie, ressortent dans ce rôle», déclare Fati Jamali, c’est bien d’elle qu’il s’agit dans un entretien a Le360.

Elle partage l’affiche aux côtés de Ayoub Abounassr, Saâd Mouaffak, El Mehdi Foulane, Hanane El Khader ou encore Ghita Benhayoun. «Ce n’est pas grave si je joue des personnages de femmes avancées dans l’âge, le plus important c’est que le rôle soit convainquant», a-t-elle tenu à préciser.

La série se veut une fresque historique et patrimoniale, relatant l’époque des pirates à Salé. Elle se distingue par son approche créative et les conflits qu’elle met en scène entre les pirates et les notables de la ville.

Fati Jamali est aussi revenue sur sa carrière musicale, qu’elle confie avoir placée en stand by pour l’instant. Celle qui a démarré sa carrière en tant que top model et miss compte bien évoluer dans le cinéma et la télévision. Elle révèle qu’elle va bientôt faire son apparition dans une série égyptienne diffusée sur MBC et la plateforme Shaheed.