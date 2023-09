Timitar 2023: Bab L’Bluz ouvre le bal

Au théâtre de Verdure, au cœur de la ville, une foule des grands jours a convergé dans une ambiance festive et enchanteresse pour suivre la soirée d’ouverture marquée par des concerts hauts en couleurs donnés par Raiss Aârab Atigui et le groupe Bab L’Bluz, une formation franco-marocaine fusionnant les musiques gnawas.

Vendredi et samedi, les Gadiris et les visiteurs de la capitale du Souss seront au rendez-vous à la place Al Amal et au théâtre de Verdure avec plusieurs artistes et troupes reconnus au niveau national et international dont Manal Benchlikha, Zakaria Ghafouli, Ilyass Dystinct, Labesse qui provient Algérie et le groupe Adonis du Liban.





Il s’agit aussi d’Aicha Tachinouite, Houssine Amerrakchi, les groupes Hamid Inerzf et Larbi Imghrane, ainsi que le célèbre duo malien Amadou et Mariam, le groupe T’arma N-Tiniri d’Ouarzzazate et la diva libanaise de la chanson orientale, Najwa Karam.

Selon les organisateurs, «cet évènement rassembleur de la scène culturelle et artistique marocaine revient cette année avec une ambiance rafraichissante et invite à nouveau à la rencontre envoutante de deux dimensions culturelles, où les artistes amazighs accueillent les musiques du monde».

Lire aussi : Le groupe algérien Amine Babylone annule sa participation au festival Timitar

Et d’ajouter que «cette édition revêt une importance particulière, après la décision historique du Souverain instituant le Nouvel An amazigh comme jour férié au Maroc», notant que «cet honneur enrichit l’esprit du festival et renforce notre héritage culturel».

«Du patrimoine amazigh à la nouvelle scène pop marocaine, en passant par les rythmes variés d’’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, Timitar incarne son ouverture en réunissant des artistes de divers univers musicaux illustrant ainsi un dialogue interculturel magnifique», souligne la même source.

Rendez-vous culturel majeur d’Agadir, Timitar est organisé en partenariat avec la région Souss-Massa, la municipalité d’Agadir, la wilaya de la région Souss Massa, la préfecture d’Agadir Idda Outanane, l’Association régionale de l’industrie hôtelière d’Agadir, le Conseil régional du tourisme, les sponsors et les autorités locales.