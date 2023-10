«The Marvels», sortie en salles au Maroc le 8 novembre prochain

Miss Marvel (Iman Vellani), Captain Marvel (Brie Larson) et Photon (Teyonah Parris), le trio de super-héroïnes de "The Marvels", qui sort en salles le 8 novembre.

«The Marvels», réalisé par Nia Dacosta, sera projeté dans les salles de cinéma au Maroc à partir du 8 novembre prochain. Trente-troisième long métrage de l’univers cinématographique Marvel et le 3ème de la phase 5, après «Ant-Man et la Guêpe: Quantumania» et «Les Gardiens de la Galaxie 3», «The Marvels» fait suite à «Captain Marvel», sorti en 2019, et s’inscrit dans le prolongement des séries WandaVision (2021) et Miss Marvel (2022).

Le pitch? Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Au cours d’une mission qui la propulse au sein d’un étrange vortex étroitement lié aux actions d’une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan -alias Miss Marvel, sa superfan de Jersey City- et à ceux de sa «nièce», la Capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du S.A.B.E.R. D’abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d’apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers.

Dans «The Marvels», Captain Marvel (Brie Larson) donne involontairement le coup d’envoi d’une aventure spatiale hallucinante au cours de laquelle l’éternelle solitaire se retrouve littéralement entremêlée aux côtés de deux nouveaux visages: Kamala Khan, l’héroïne ado de Jersey City, et le Capitaine Monica Rambeau, fille de la défunte Maria Rambeau et nièce de Carol, avec qui elle avait coupé les ponts.

C’est la cinquième fois que Brie Larson campera Captain Marvel. Elle avait déjà prêté ses traits à la célèbre héroïne Marvel dans «Captain Marvel», «Avengers: Endgame», «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» et «Miss Marvel».

Voici la liste des salles nationales où sera projeté le film «The Marvels»:

Casablanca : Mégarama, Eden Club, Lutetia.

Rabat : Mégarama, CinéAtlas, Renaissance.

Marrakech : Mégarama, Le Colisée.

Tanger : Mégarama, Goya, Alcazar.

Fès : Mégarama.

Meknes : Caméra.

El Jadida : CinéAtlas.