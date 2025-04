Télévision: pour sa septième saison, la série «Black Mirror» fait un retour vers le passé

Une scène de «Hotel Reverie», l’un des six épisodes de la 7ème saison de la série dystopique «Black Mirror», diffusée sur Netflix.

Après deux ans d’absence, la série dystopique «Black Mirror», créée et écrite par le Britannique Charlie Brooker, revient avec six nouveaux épisodes, dont une suite à bord de l’«USS Callister», épopée spatiale inspirée par l’univers de Star Trek et diffusée en 2017.

«Il y a quelques épisodes qui sont assez désagréables, (...) dans la veine des débuts de “Black Mirror”», et d’autres «très émouvants, ce qui en fait un mélange de familier et d’inattendu», avait confié Charlie Brooker il y a quelques jours lors du festival Séries Mania à Lille, en France.

Plusieurs de ces épisodes puisent leur inspiration dans la nostalgie du passé, avec des technologies qui permettent de revivre un souvenir en plongeant dans une vieille photo, ou de réinventer un film en noir et blanc grâce à l’intelligence artificielle.

Paul Giamatti («Winter Break»), Rashida Jones («Parks and Recreation»), Issa Rae («Insecure») ou encore Emma Corrin («The Crown») sont au casting de cette saison. Récompensée par neuf Emmy Awards, «Black Mirror» avait d’abord été diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 entre 2011 et 2014, avant de passer sur Netflix en 2016 et de récolter un succès mondial.

La saison précédente, écrite pendant la pandémie à une époque où Charlie Brooker était «dégoûté de la technologie», était plus gore, surnaturelle que les premières, souligne-t-il dans le dossier de presse. La septième devrait donc plaire aux fans de la première heure grâce à son «retour aux fondamentaux, avec une exploration des évolutions technologiques d’un futur proche, un ton satirique et une critique sociale».

Une recette qui a valu son succès à la série, souvent saluée pour sa capacité d’anticipation, et se retrouve dans un premier épisode dérangeant, «Des gens normaux». Il raconte l’histoire d’un couple sauvé par une technologie médicale miraculeuse, mais peu à peu étranglé par son cynique modèle sur abonnement. «La série ne montre pas que la technologie est mauvaise ou malveillante», avait expliqué son créateur à l’AFP, «mais il y a une maladresse ou une série de conséquences» souvent à l’origine d’un problème.