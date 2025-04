Admis à l’hôpital militaire de Rabat, l’acteur Mohamed Choubi a besoin d’une greffe de foie en urgence

L’état de santé de l’acteur marocain Mohamed Choubi, âgé de 62 ans, s’est récemment dégradé. Atteint d’une cirrhose, l’artiste, dont la popularité n’est plus à démontrer, est hospitalisé depuis le mercredi 2 avril à l’hôpital militaire de Rabat.

Sur les réseaux sociaux, ses amis, réalisateurs et acteurs ont alerté le grand public: le comédien a besoin en urgence d’une greffe de foie.

«La procédure est lancée et nous espérons que le donneur se manifestera au plus vite, car, selon l’équipe médicale, son état de santé s’est fortement détérioré ces derniers jours», confie une source proche de l’acteur interrogée par Le360.

Avant cet épisode d’hospitalisation, Mohamed Choubi était apparu très amaigri il y a quelques mois, alimentant de fausses rumeurs sur son décès. Une large campagne de solidarité a alors été lancée par ses amis, ses proches et les nombreux artistes avec qui il a collaboré.

Lire aussi : Revue du web. La détérioration de l’état de santé de Mohamed Choubi inquiète la Toile

Né en 1963 à Marrakech, Mohamed Choubi est reconnu pour ses multiples rôles à la télévision et au cinéma. Son jeu, à la fois sobre et authentique, lui a valu l’admiration du public et des professionnels. Il a incarné des rôles marquants dans les œuvres de plusieurs cinéastes marocains, dont «Mille Mois», de Faouzi Bensaïdi, «Malak», d’Abdesslam Kelai, «La Symphonie marocaine», de Kamal Kamal, «L’Orchestre des aveugles», de Mohamed Mouftakir, «El Hajjat», de Mohamed Achaouar, ou encore «Aïda» de Driss Mrini.