Sortie en salle de «Jouj», la deuxième aventure cinématographique du duo Driss et Mehdi

Driss et Mehdi avec le réalisateur Rabii Shajid (centre).

Après «30 Melyoun», les acteurs et producteurs Driss et Mehdi et le réalisateur Rabii Shajid se retrouvent pour un nouveau film. Intitulée «Jouj», cette comédie est sortie en salle au Maroc ce mercredi 3 mai.

«C’est le deuxième film dans notre parcours artistique. Cette expérience est complétement différente de la précédente. C’est une nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages et de nouveaux acteurs du calibre de Salwa Zarhane, Rafik Boubker et Soukaina Darabil», ont déclaré Driss et Mehdi pour Le360, en marge de l’avant-première du film, organisée le mardi 2 mai au Megarama de Casablanca.

Les événements de «Jouj» tournent autour de Halim et Mounir, qui tombent accidentellement sur un cahier magique. Une sorte de cahier à pouvoirs, sur lequel il suffit d’écrire un vœu pour qu’il soit exaucé.

Lire aussi : À la rencontre des jeunes créateurs du film d’animation «Al Assas»

Mais ignorant les pouvoirs de ce cahier, un soir, sur un coup de tête et après avoir été rejeté par les physionomistes d’une grande boîte de la ville, Halim extériorise sa colère en écrivant un vœu dans le cahier: «Et si tous les hommes disparaissaient de la surface de la Terre?».

Le vœu est exaucé et le monde entier se retrouve démuni de sa gent masculine, à l’exception de Halim et Mounir. Les deux protagonistes sont loin de se douter qu’ils vont vivre les pires moments de leur vie.