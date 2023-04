Son personnage, ses inspirations US, son régime... Don Bigg raconte son expérience dans la série «Mal Denia»

En plus de sa carrière de rappeur connu et reconnu, Taoufik Hazeb, alias Don Bigg, se fraye, depuis quelques années, un chemin dans le septième art et à la télévision. Il est actuellement à l’affiche de la série «Mal Denia», où il campe le personnage de Nourredine, un bookmaker dont le «métier» est de prêter de l’argent à ceux qui le souhaitent en y adossant des intérêts.

«C’est un personnage qui a un grand pouvoir de persuasion. Il en profite pour atteindre ses objectifs. C’est un dur, mais il a des points faibles», confie l’artiste dans une déclaration pour Le360.

Cette expérience dans «Mal Denia» a très enrichissante pour Don Bigg. «J’étais vraiment très à l’aise durant le tournage», explique-t-il, avant de préciser que dans sa démarche personnelle, il se base sur les expériences qu’il a accumulées aux côtés de professionnels américains. «Ils n’apprennent pas le dialogue par cœur. Ils ne font que lire et reprendre les dialogues à leur sauce en préservant les idées générales. C’est ce que j’ai appris à faire également.»

A propos de l’autre rappeur Bawss, qui fait également partie du casting de «Mal Denia», Don Bigg ne tarit pas d’éloges: «En tant qu’acteur, Bawss a beaucoup de charisme. Il a une belle présence devant la caméra.» Quid d’un featuring? «Rien n’est impossible, même si avant de se lancer dans une collaboration, il faut d’abord qu’il y ait une alchimie entre les deux artistes», répond notre invité.

Don Bigg confirme par ailleurs qu’il a maigri, mais il ne révèlera sa recette qu’une fois qu’il «aura obtenu le poids souhaité».