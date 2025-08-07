Culture

Sandra Oh en caftan marocain sur l’affiche de «Good Fortune»

Les acteurs Keanu Reeves et Sarah Oh dans le film "Good Fortune".

L’actrice Sandra Oh fait sensation dans un caftan marocain vintage sur l’affiche de la comédie «Good Fortune». Réalisé par Aziz Ansari et avec Keanu Reeves en tête d’affiche, le film, attendu en octobre 2025, met la mode marocaine à l’honneur de manière inattendue.

Par Qods Chabâa
Le 07/08/2025 à 16h27

La nouvelle affiche du film Good Fortune a enflammé la toile, mais les internautes marocains se sont surtout focalisés sur un détail: la tenue de Sandra Oh. L’actrice, qui y incarne Martha, un personnage mystérieux et angélique, a créé la surprise avec un choix vestimentaire qui a beaucoup fait parler.

L'actrice Sarah Oh.

L’actrice canado-américaine d’origine sud-coréenne y apparaît vêtue d’un somptueux caftan marocain vintage, à la coupe typique des années 2000. Cette pièce rare, en brocart vert citron et or, a été sélectionnée par la costumière April Napier, qui l’aurait dénichée sur la plateforme de luxe First Dibs pour la coquette somme de 850 dollars. L’identité du créateur ou de la créatrice marocain(e) de ce caftan reste à ce jour inconnue.

Réalisé par Aziz Ansari — acteur, humoriste et cinéaste américain d’origine indienne — Good Fortune mêle comédie surnaturelle et satire sociale. Le film suit les mésaventures de Gabriel, un ange un peu maladroit incarné par Keanu Reeves, envoyé sur Terre pour prouver à Arj, un employé précaire, que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais quand ce dernier échange accidentellement sa vie avec celle de son patron Jeff, tout bascule: l’ange perd ses ailes, Arj découvre les privilèges de la richesse et chacun doit apprendre à gérer sa nouvelle réalité.

Avec son ton décalé et une intrigue aux accents fantastiques, le film promet de faire sensation. Good Fortune sortira en salles le 17 octobre 2025, après une avant-première très attendue au Festival international du film de Toronto (TIFF), prévu du 4 au 14 septembre prochain.

Par Qods Chabâa
Le 07/08/2025 à 16h27
