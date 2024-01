Sam Youkilis, le photographe américain et star d’Instagram, capture l’essence d’Essaouira dans son objectif

De vieilles femmes à la peau tannée par le soleil, des couples qui se tiennent par la main, des peaux tatouées marquées par les rides du temps, des marchands ambulants dans les rues de Naples, des plats alléchants préparés avec amour, des amoureux qui s’embrassent, des plans serrés sur des visages figés sur lesquels pointe l’ombre d’un sourire, la fabrication traditionnelle du coulis de tomate, la récolte d’huile d’olive… D’Italie à Cuba, en passant par le Vietnam, le cinéaste et photographe américain Sam Youkilis, qui partage sa vie entre New York et l’Italie, a l’art et la manière de saisir l’instant présent, dans toute sa beauté et son étrangeté, dans l’objectif de son iPhone.

À travers cette narration imagée, l’artiste de 30 ans rend hommage aux traditions immuables qui résistent au temps qui passe, aux rites qui font la particularité de chaque ville, chaque pays et à une certaine dolce vita.

Partagées sur Instagram, ses vidéos durent quelques secondes et sont reconnaissables entre mille pour la poésie qui s’en dégage, cette manière si particulière qu’à l’artiste de filmer un sujet immobile, aux mouvements imperceptibles, avec au second plan un décor mobile, vivant et sonore ou encore ces instants volés à la vie quotidienne. La frontière entre photographie et vidéo est brouillée et au-delà de la photographie de voyage se profile l’approche anthropologique de ce travail.

«De belles choses se produisent tout le temps autour de nous, et mon travail est souvent le résultat d’essayer d’y prêter attention ou d’attendre qu’elles se produisent», explique ainsi Sam Youkilis au sujet de son travail.

Il y a quelques jours, après une longue série de posts consacrés à l’Italie, c’est cette fois-ci au Maroc, et plus précisément à la ville d’Essaouira que s’est intéressé Sam Youkilis. À travers son objectif, ce sont les chats d’Essaouira qui ont volé la vedette aux Souiris avec une série d’images qui ont su capturer l’âme de la médina de la ville. Dans les ruelles d’Essaouira, parsemées de pièces d’artisanat, les chats y trônent tout en majesté, nourris par les habitants de la vieille ville, faisant une sieste sur le siège d’une moto ou dans le creux d’un panier, semblant admirer un coucher de soleil…

Puis, c’est à ce même coucher de soleil si poétique d’Essaouira que Sam Youkilis a consacré plusieurs clichés vivants, en capturant les silhouettes, de dos, des personnes contemplant cette heure magique. Enfants, personnes âgées, couples, jeunes gens… tous perdus dans leur contemplation de cet instant éphémère où le ciel azur de la ville des alizés vire à l’orange flamboyant.

Outre son compte Instagram sur lequel le photographe expose quantité de son travail, une grande partie de son œuvre, réalisée entre 2017 et 2023, a été compilée dans une monographie de 528 pages, intitulée «Somewhere», publiée chez Loose Joints en novembre 2023.

Le photographe y retrace, de façon séquencée, une journée sur la planète, depuis l’aube sur les canaux de Xochimilco à Mexico jusqu’au coucher de soleil, à Essaouira. La boucle est bouclée.