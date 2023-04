Quand les stars craquent: tout sur la controversée «Fassil Oua Nouassil» de Mourad Achabi

Mourad Achabi fait partie de ces animateurs télé controversés. L’ami des artistes, comme il se plaît à le répéter, s’est pourtant fait plusieurs ennemis durant ce mois de ramadan. Son talk-show «Fassil Oua Nouassil» sur MBC 5 a suscité des réactions enflammées. Certains sont même allés jusqu’à déclarer qu’il s’agit d’un programme créé avec pour seul et unique but de faire de l’audience et de créer du buzz.

Les artistes invités sur le plateau de «Fassil Oua Nouassil» jouent-ils la comédie? L’animateur soutient que non. «Lorsque l’on voit la réaction de Raouiya, par exemple, qui s’est mise à pleurer, ou d’autres comme Mansour Badri, on ne peut pas dire qu’ils étaient au courant de tout le déroulement de l’émission et que lorsque nous sommes en coulisses, ça continue de tourner», déclare celui qui est également acteur.

Dans l’un des épisodes, Rafik Boubker s’est tellement énervé qu’il a poussé l’animateur, qui s’est cogné la tête contre un micro... avant de se retrouver sur un brancard. «Lorsque Rafik Boubker s’énerve, il est dans tous ses états, il ne sait plus ce qu’il fait. Et ça, moi je le savais puisque je connais bien cet artiste», ajoute Mourad Achabi.

Pour pousser ses invités à bout, en compagnie de Fati Jamali, qui l’accompagne dans cette mission, Mourad Achabi commence par les faire attendre longtemps avant d’accéder au plateau, et sans qu’il ne sachent de quoi ils vont parler au juste. Toutes les stars invitées ont accepté que leur passage dans l’émission soit diffusé, sauf Faycal Azizi et Mounia Lemkimel, qui étaient, selon les dires de Mourad Achabi, très remontés et affectés par le cours de l’émission.