A la découverte des acteurs de «Mal Denia», la série événement marocaine de MBC 5

Le ramadan à la télévision c’est aussi sur MBC 5. La chaîne saoudienne diffuse, depuis sa création, plusieurs productions marocaines. Et cette année, durant le mois sacré, les spectateurs ont rendez-vous avec la série «Mal Denia», diffusée tous les jours à 19h15 sur la chaîne et ainsi que sur la plateforme de streaming Shahid.

Le tournage des 30 épisodes de cette série a duré deux mois à Casablanca. «Nous avons démarré le 7 janvier et nous avons reçu le scénario finalisé à la deuxième semaine de tournage», a déclaré le réalisateur Ahmed Akssas, alias Actarus, en marge d’une conférence de presse tenue cette semaine organisée à Casablanca.

«Mal Denia» raconte l’histoire de Rachid (interprété par Mouhcine Malzi), un individu confronté à des difficultés financières et qui décide d’accepter l’aide d’un ami. Mais, ce choix s’apparente à vendre son âme au diable. Notre protagoniste se retrouve plongé dans un monde impitoyable, où les erreurs ne sont pas tolérées et les retours en arrière sont impossibles.

La série réunit une belle brochette d’acteurs, dont Mouhcine Malzi, Rachid El Ouali, Sarah Perles et Houda Majd. Deux rappeurs, devenus récemment acteurs, sont également de la partie, à savoir Taoufik Hazeb, alias Don Bigg, et Anas Basboussi, alias Bawss. Notons que ce dernier a déjà joué dans le dernier long métrage «Haut et fort» de Nabil Ayouch.

Quant à Don Bigg, il a déjà collaboré avec Actarus. «Je l’avais découvert dans “Burn Out” de Nourredine Lakhmari et je l’avais trouvé splendide. J’ai donc fait appel à lui pour “Jourouh” et le voilà avec nous dans cette nouvelle série», témoigne le réalisateur. Le rappeur campe le personnage de Nourredine, un bookmaker qui prête de l’argent moyennant des intérêts.

Rachid El Ouali, qui a travaillé avec Actarus sur plusieurs publicités pour le compte d’un opérateur de télécoms, interprète le personnage d’Azizi: «C’est quelqu’un qui exploite un certain nombre de jeunes ambitieux dont les projets n’ont pas abouti. Il fait l’ange gardien, leur propose son aide, mais finalement, ils vont découvrir qu’ils sont piégés», a-t-il dit à propos de son personnage.