Prix du design 2026 de l’IMA : l’architecte Salima Naji finaliste du Grand Prix pour son travail de sauvegarde du patrimoine marocain

Cinq créateurs marocains figurent parmi les finalistes du Prix du design 2026 de l’Institut du monde arabe (IMA). Cette distinction met en lumière l’excellence de la création contemporaine dans le monde arabe.

L’architecte Salima Naji est finaliste dans la catégorie du Grand Prix avec le Centre d’interprétation du patrimoine de Tiznit. Ce projet est réalisé en terre crue au sein des remparts historiques de la ville. Il illustre son engagement de longue date en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine architectural marocain.

Les finalistes marocains sont représentés dans quatre des principales catégories du concours. Ils illustrent la diversité et le dynamisme de la scène créative du Royaume, à l’intersection du design, de l’architecture, de l’artisanat et de la préservation du patrimoine.

Dans la catégorie Talent émergent, Othmane Bengebara est retenu pour son projet «Irtah!». Ce projet propose une réinterprétation contemporaine de l’assise traditionnelle marocaine et mêle artisanat, création textile et nouvelles technologies.

Pour le Prix de l’artisanat contemporain, Imane Mellah est sélectionnée grâce à «Bab». Cette œuvre textile s’inspire des portes des médinas marocaines. Elle est réalisée à partir de techniques artisanales évoquant le tissage amazigh.

Le cabinet casablancais 99+ X Architects figure parmi les finalistes du Prix Impact Arab Bank Switzerland avec «What Remains: Atlas of a Disappearing Casablanca». Ce cabinet a été fondé par les architectes Alaa Halifi et El Yazid Boudraa. Leur projet est consacré à la transformation des gravats issus des démolitions urbaines en ressources. Il valorise la mémoire architecturale de Casablanca et le réemploi des matériaux.

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Le Prix du design a été créé par l’Institut du monde arabe. Il distingue des réalisations innovantes dans les domaines du design, de l’architecture et de l’artisanat, et valorise les savoir-faire et les identités culturelles du monde arabe.

Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie organisée le 9 septembre prochain à l’Institut du monde arabe, à l’occasion de la Paris Design Week. Les projets finalistes feront par ailleurs l’objet d’une exposition ouverte au public à l’IMA du 3 au 20 septembre.

Selon les organisateurs, la présence de cinq créateurs marocains parmi les finalistes de cette édition confirme le rayonnement croissant de la création marocaine sur la scène internationale et la reconnaissance de son approche conciliant innovation, durabilité et héritage culturel.