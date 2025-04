Première nationale de «Meqbouline, les hôtes de Toumliline» d’Izza Edéry-Génini

La réalisatrice marocaine Izza Edéry-Génini a présenté, jeudi 10 avril 2025, en avant-première nationale au cinéma Renaissance de Rabat, son nouveau documentaire «Meqbouline, les hôtes de Toumliline». Ce film de 43 minutes retrace l’histoire méconnue d’un groupe de moines bénédictins qui, entre 1952 et 1968, ont fondé un monastère à Azrou, au cœur du Moyen Atlas marocain.

Soutenus par feu le roi Mohammed V, ces moines ont mené des initiatives sociales et éducatives marquantes pour la région et ses habitants. Au-delà de ces actions, le monastère a abrité les célèbres Rencontres internationales de Toumliline, qui rassemblèrent intellectuels, penseurs et figures religieuses du monde entier, dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel.

Produit par la fondation Mémoires pour l’avenir dans le cadre du projet «Réinventer Toumliline» — soutenu par le programme «Dakira» de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) — le documentaire explore un moment clé de l’histoire du Maroc, où chrétiens, musulmans et juifs partagèrent une expérience inédite d’intégration et de dialogue interculturel.

Lire aussi : Cinéma: tourné au Maroc, le film espagnol «Sirat» en compétition officielle du Festival de Cannes

À travers des archives rares, des témoignages d’anciens résidents du monastère et des interviews de personnalités telles qu’André Azoulay, Ahmed Abbadi ou Cristóbal López Romero, Meqbouline plonge le spectateur dans une époque où la tolérance et la fraternité transcendaient les différences.

Izza Edéry-Génini, figure pionnière du documentaire marocain, consacre depuis des décennies son travail à mettre en lumière les multiples dimensions culturelles et spirituelles du Maroc. Reconnue sur la scène internationale, elle poursuit, à travers ce film, son engagement en faveur de la transmission du patrimoine immatériel, en parfaite adéquation avec la mission de la fondation Mémoires pour l’avenir.

«Meqbouline» ne se contente pas de raconter le passé: il interroge notre présent et notre rapport à l’altérité et au dialogue interreligieux. Le documentaire préserve la mémoire de cette aventure humaine.