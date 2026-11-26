La princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et la première dame de la République d’El Salvador, Gabriela Rodriguez de Bukele.

Ce partenariat remonte à juillet 2025, lorsque la première dame du Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, s’était rendue au Maroc pour découvrir les actions menées par la Fondation Lalla Asmaa sous l’impulsion de Son Altesse Royale. À Rabat puis à Tanger, elle avait visité les centres de la Fondation et pris connaissance de ses activités, allant du diagnostic à la recherche. À la suite de cette visite, Le Salvador est devenu le premier pays d’Amérique latine à rejoindre le programme «Unis, on s’entend mieux», volet international de la campagne «NASMAA», auquel participent aujourd’hui 23 pays, indique la Fondation dans un communiqué.

Ce jeudi, Son Altesse Royale a d’abord été reçue par la Première Dame à la «Casa Presidencial», pour une réunion de haut niveau en présence de Francisco Alabí, ministre de la Santé, et d’Elisa Gamero, responsable des projets de santé et de nutrition du Cabinet de la Première Dame.

Sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa et de la Première Dame, Francisco Alabí et Karim Essakalli, Président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, ont signé un mémorandum d’entente relatif au renforcement de la coopération dans les domaines de la santé auditive, de la formation, de l’inclusion et de l’innovation technologique. Quatre champs qui disent l’ambition d’un partenariat appelé à durer.

À l’hôpital national «Dr Juan José Fernández» Zacamil, où elles ont été accueillies par Dr Herson Ávalos, directeur de l’établissement, Son Altesse Royale et la Première Dame ont rejoint le cœur de ce partenariat: une semaine de transmission des connaissances, conduite par le comité scientifique de la Fondation, poursuit le communiqué.

Constitué au fil des années par Son Altesse Royale, ce comité est l’un des piliers du modèle que la Fondation a bâti au Maroc. Ses six chirurgiens comptent parmi les références mondiales de la chirurgie de l’oreille. Trois d’entre eux conduisent cette mission: le Pr Abdelaziz Raji, le Médecin Général de Brigade Pr Fouad Benariba et le Pr Leila Essakalli, seule femme du comité.

Des spécialistes de Suisse, des États-Unis et du Japon sollicitent le comité pour s’inspirer de ses méthodes. Celui-ci compte à son actif plusieurs prouesses chirurgicales, dont la première implantation cochléaire robot-assistée réalisée sur le continent africain.

Cette semaine, à l’occasion de la deuxième mission du comité au Salvador, les spécialistes marocains partagent leur expertise avec leurs homologues de l’hôpital Zacamil, de l’hôpital national pour enfants Benjamín Bloom et de l’Institut salvadorien de réhabilitation intégrale (ISRI).

Ce transfert de compétences s’effectue à la fois au bloc opératoire, à travers des interventions chirurgicales conjointes, et dans le cadre d’une journée de formation consacrée aux différentes étapes de la prise en charge des patients, du dépistage et de la sélection des candidats à l’implantation jusqu’aux aspects techniques les plus avancés des implants cochléaires et à ancrage osseux. Au cours de cette mission, 15 patients ont bénéficié d’une implantation réalisée conjointement par les chirurgiens marocains et salvadoriens.

Poursuivant sa visite à l’hôpital Zacamil, Son Altesse Royale la princesse Lalla Asmaa a découvert l’espace «Mini Nido», un projet qui tient particulièrement à cœur à la première dame du Salvador, inauguré en septembre 2026 dans le cadre du programme «Nacer con Cariño».

Doté de salles individuelles et chaleureuses, l’espace offre aux futures mères un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire, permettant ainsi à chaque enfant de venir au monde dans un environnement serein, entouré de ses proches. Il préfigure le futur centre de maternité «El Nido», dont la première dame a posé la première pierre en mars 2026.

Cette journée de travail s’est poursuivie à la Bibliothèque nationale du Salvador, que Son Altesse Royale a visitée aux côtés de la première dame. Fondée en 1870, cette institution compte parmi les plus grandes bibliothèques d’Amérique centrale. Répartie sur sept étages et ouverte jour et nuit, elle a accueilli plus de deux millions de visiteurs en 2025. Elle a pour vocation de rendre le savoir accessible à tous, dès le plus jeune âge.

À l’initiative de la première dame, un étage entier est consacré aux enfants de 0 à 7 ans, avec des livres adaptés à leur âge, des espaces d’éveil et de psychomotricité, un coin de repos et une salle d’allaitement.

Aux étages supérieurs, la bibliothèque dispose également d’une salle sensorielle et d’un espace inclusif destinés aux enfants en situation de handicap, ainsi que d’ateliers de robotique et d’une galerie d’art.

Au cours de sa visite, Son Altesse Royale la princesse Lalla Asmaa s’est arrêtée dans l’un des espaces consacrés à la petite enfance, où l’attendaient des enfants sourds accompagnés de leurs parents. Ces enfants avaient bénéficié de la pose d’implants auditifs en novembre 2025, lors de la première mission du comité scientifique de la Fondation au Salvador.

Avant leur opération, ces enfants n’entendaient pas. Un an plus tard, ils entendent, commencent à parler et, ce jeudi, ont même chanté pour Son Altesse Royale et la première dame. Ils leur ont offert des cadeaux confectionnés de leurs propres mains avant de se jeter dans leurs bras. À leurs côtés, des mères, en larmes, ont témoigné du bouleversement que cette intervention a représenté dans la vie de toute leur famille. Un moment de vive émotion, qui illustre de la manière la plus concrète les retombées de ce partenariat.

L’enjeu est mondial. Selon les projections de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 2,5 milliards de personnes seront atteintes d’une déficience auditive à l’horizon 2050. Le Salvador a pris la mesure de ce défi. Portée par la première dame en collaboration avec le ministère de la Santé, l’initiative «Para que El Salvador pueda oír» (Pour que le Salvador puisse entendre) a déjà permis, selon les autorités salvadoriennes, d’équiper plus de 200 établissements de santé en dispositifs de dépistage auditif néonatal. Au Maroc, plus de 1.200 personnes ont bénéficié de la pose d’implants auditifs grâce à la Fondation Lalla Asmaa, qui a mis en place un parcours de prise en charge globale, accompagnant l’enfant du dépistage jusqu’aux études universitaires.

La visite de travail de Son Altesse Royale à la République du Salvador s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la Fondation Lalla Asmaa, sous l’Impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et avec la mobilisation de chaque instant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa.

Fidèle à la Vision Royale d’une coopération Sud-Sud solidaire, elle consolide les ponts bâtis entre deux pays amis, conclut le communiqué.