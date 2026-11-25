La princesse Lalla Asmaa accueillie par Gabriela Rodríguez de Bukele, Première Dame du Salvador.

À sa descente d’avion à l’aéroport international «Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez», Lalla Asmaa a été accueillie par la Première Dame, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.

Les cadets de l’École militaire «Capitán General Gerardo Barrios» ont rendu les honneurs militaires à Lalla Asmaa, qui a été ensuite saluée par la délégation salvadorienne composée de Francisco Alabí, ministre de la Santé, de Ale Samour, chargée d’affaires de la République d’El Salvador au Maroc, et de Marianna Montes, directrice des affaires internationales et de la coopération, précise la même source.

Visita de Su Alteza Real, la Princesa Lalla Asmaa del Reino de Marruecos https://t.co/sftyFX61zl — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) November 25, 2026

Étaient également présents à l’accueil, Brahim Badi, chargé d’affaires du Royaume du Maroc au Salvador, Mohamed Methqal, ambassadeur, directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), et Karim Essakali, président délégué de la Fondation Lalla Asmaa.

Selon le communiqué, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’action conduite par la Fondation Lalla Asmaa, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, et avec la mobilisation de chaque instant de Lalla Asmaa.

Elle intervient seize mois après la visite de travail de la Première Dame au Maroc, en juillet 2025. Gabriela Rodríguez de Bukele était venue découvrir l’action de la Fondation, dont elle avait visité les sites de Rabat et de Tanger.

Convaincue par le modèle marocain, elle a fait du Salvador le premier pays d’Amérique latine à le rejoindre. Depuis, les deux pays amis bâtissent ensemble des ponts autour de l’enfance, conclut le communiqué.